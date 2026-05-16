Casa Ecuador hará historia en el Mundial 2026 con la primera casa país inmersiva en Nueva York

Ecuador se convertirá en el primer país del mundo en desarrollar una casa país itinerante e inmersiva durante una Copa Mundial de la FIFA. La iniciativa Casa Ecuador se instalará en Manhattan durante el Mundial 2026 para proyectar la cultura, biodiversidad, gastronomía, turismo y talento ecuatoriano ante miles de visitantes internacionales, inversionistas y medios de comunicación.

Ecuador llevará su identidad al escenario deportivo más grande del planeta

Casa Ecuador anunció oficialmente la creación de la primera casa país itinerante e inmersiva desarrollada para una Copa Mundial de la FIFA. El proyecto se instalará en Nueva York durante el Mundial 2026 y buscará posicionar al Ecuador como un destino global de turismo, inversión, cultura y biodiversidad.

La plataforma funcionará durante la semana del partido entre Ecuador y Alemania en la fase de grupos y estará ubicada en una edificación neogótica en el sector de TriBeca, en el corazón de Manhattan.

El espacio ofrecerá una experiencia multisensorial inspirada en los cuatro mundos del Ecuador: Costa, Andes, Amazonía y Galápagos, integrando tecnología, experiencias inmersivas, gastronomía, arte, música, audiovisual y activaciones culturales.

Casa Ecuador busca proyectar una nueva narrativa del país

Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodonico, fundador de TEON (The Embassy of Nature) e impulsor de Casa Ecuador, aseguró que el proyecto representa un hito para el posicionamiento internacional del país.

“Ecuador hará historia. Por primera vez nuestro país mostrará su potencial cultural, megadiverso y turístico en el escenario deportivo más grande del mundo. Casa Ecuador no es el proyecto de un solo sector; es el punto de encuentro de todos los que creemos que nuestro país es una potencia de talento y un tesoro que debe ser compartido con el mundo”, señaló.

La iniciativa busca conectar con decenas de miles de turistas, empresarios, líderes de opinión e inversionistas internacionales que llegarán a Nueva York durante la Copa del Mundo.

El Teatro Sucre se transformó en una experiencia inmersiva

El anuncio oficial se realizó en el Teatro Nacional Sucre de Quito durante la primera edición de los Premios Casa Ecuador, una velada que reunió a representantes del cuerpo diplomático, empresarios, científicos, artistas, chefs, deportistas y medios de comunicación.

La puesta en escena convirtió al emblemático teatro quiteño en una experiencia inmersiva donde confluyeron iluminación, aromas, biodiversidad, danza, música y tecnología.

Miles de rosas ecuatorianas fueron parte de la intervención visual desarrollada junto a Sunrite Farms, integrando uno de los productos más emblemáticos del país dentro de una narrativa contemporánea de Ecuador.

Además, los asistentes pudieron observar un adelanto audiovisual de lo que será Casa Ecuador Nueva York 2026, considerada la edición más ambiciosa y mediática de la plataforma.

Reconocimientos a figuras del deporte, cultura y diplomacia

Durante la gala se entregaron reconocimientos a personalidades ecuatorianas que han contribuido al posicionamiento internacional del país.

Entre los homenajeados estuvieron:

Álex Aguinaga

Angie Palacios

Felipe Caicedo

Francisco Egas

Juan Pablo Eljuri

Gabriela Sommerfeld

La convocatoria reunió a diversos sectores nacionales en un evento que buscó fortalecer el orgullo e identidad ecuatoriana antes del Mundial 2026.

Gastronomía ecuatoriana y chocolate premium cerraron la noche

Como parte de la experiencia, los asistentes participaron en una propuesta gastronómica inspirada en los sabores de los cuatro mundos del Ecuador, desarrollada por Quitu junto al chef Juan Sebastián Pérez.

La velada concluyó con una degustación de chocolates premium coordinada por Muze Cacao, reforzando el enfoque de Casa Ecuador de integrar cultura, biodiversidad y gastronomía dentro de su estrategia de posicionamiento internacional.

Casa Ecuador expande su presencia global

Casa Ecuador se ha consolidado como una plataforma de diplomacia cultural, ambiental y deportiva con presencia en algunos de los escenarios más importantes del mundo.

La iniciativa inició su recorrido internacional durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y posteriormente participó en:

ARCO Madrid 2025

Eliminatorias FIFA Guayaquil 2025

Fórmula 1 Abu Dhabi 2025

Hispanic Prosperity Gala Mar-a-Lago Palm Beach 2026

Fórmula 1 Miami 2026

Tras el Mundial de Nueva York 2026, la plataforma continuará su gira internacional con presencia confirmada en la Fórmula 1 de Madrid, la Bienal de Venecia y Miami Art Basel.

El Mundial FIFA 2026 será uno de los eventos deportivos más vistos del planeta y marcará un nuevo modelo de promoción internacional para varios países. En este contexto, Casa Ecuador apuesta por utilizar el fútbol como una plataforma de diplomacia cultural y turística para posicionar la imagen del país ante mercados globales de alto impacto. FIN