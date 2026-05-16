Tenis.- La ucraniana Elina Svitolina vence a la estadounidense Coco Gauff para hacer triplete en el Foro Itálico

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) –

La tenista ucraniana Elina Svitolina ha ganado este sábado por 6-4, (3)6-7 y 6-2 a la estadounidense Cori ‘Coco’ Gauff en la final del torneo de Roma, de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre tierra batida, y ha logrado de esta forma su tercer título en la capital de Italia, tras los de 2017 y 2018.

En el definitivo encuentro de este Internazionali BNL d’Italia 2026, Svitolina encajó pronto un ‘break’ y volvió a perder su servicio cuando había empatado el marcador, e incluso en el séptimo juego salvó tres bolas de rotura. Entonces cambió el chip, quebró el servicio rival y se puso 5-4 habiendo anulado a Gauff otras tres oportunidades de quiebre.

Para colmo, la jugadora estadounidense lo acusó y perdió de inmediato su servicio, cediendo el primer set tras una hora clavada y viendo cómo Svitolina en el segundo set ya no concedía pelotas de quiebre. Eso sí, Gauff salvó varias en contra y se animó con un 15-40 para ella en el undécimo juego; logró ese ‘break’, si bien la ucraniana se lo devolvió.

Así que entonces decidió la muerte súbita, de plena igualdad hasta que Svitolina falló dos puntos seguidos en su tercer turno de saque y ya no pudo levantar ese escenario (3-7). Pese a eso, la ucraniana quebró el servicio rival nada más empezar la tercera manga y, solidísima al saque, ya aceleró hacia el triunfo, que selló tras casi tres horas de partido.

Con información de EUROPA PRESS