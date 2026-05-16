Más de 5 millones de ecuatorianos tienen créditos y crece el uso de herramientas para monitorear su salud financiera

El crecimiento del crédito en Ecuador está impulsando nuevas herramientas digitales para monitorear la salud financiera de los ciudadanos. Con más de 5 millones de ecuatorianos que mantienen operaciones crediticias vigentes, bancos y entidades tecnológicas avanzan hacia soluciones que permiten consultar el historial y score crediticio directamente desde aplicaciones móviles.

El acceso al crédito crece y transforma el sistema financiero ecuatoriano

El auge del crédito y el incremento del consumo en Ecuador han colocado a la educación financiera y la prevención del sobreendeudamiento en el centro de la discusión económica.

Según cifras de ASOBANCA, actualmente más de 5 millones de ecuatorianos mantienen operaciones crediticias vigentes, una realidad que refleja la expansión del financiamiento en segmentos como:

Tarjetas de crédito

Microcrédito

Préstamos de consumo

Créditos personales

Especialistas señalan que este crecimiento impulsa la economía, pero también aumenta la necesidad de que los ciudadanos monitoreen permanentemente su situación financiera.

Las apps bancarias incorporan monitoreo crediticio en tiempo real

La digitalización del sistema financiero está transformando la forma en que los usuarios gestionan su historial crediticio.

Entidades bancarias ecuatorianas comenzaron a integrar soluciones que permiten acceder al Informe Crediticio Equifax directamente desde plataformas digitales y aplicaciones móviles.

La iniciativa busca eliminar procesos complejos y facilitar que los ciudadanos consulten:

Historial crediticio

Score financiero

Nivel de endeudamiento

Estado de obligaciones

Todo esto desde los mismos entornos digitales donde realizan transferencias y pagos cotidianos.

Equifax fortalece alianzas con los principales bancos del país

Equifax mantiene actualmente alianzas estratégicas con varias de las principales entidades financieras del Ecuador:

Banco Guayaquil

Banco Pichincha

Produbanco

Banco Bolivariano

Gracias a esta integración tecnológica, los usuarios pueden consultar su Score y Reporte de Crédito sin salir de las aplicaciones bancarias.

La propuesta busca fortalecer una cultura financiera más preventiva y consciente dentro del país.

Expertos alertan sobre el riesgo del sobreendeudamiento

En un contexto donde el crédito impulsa el consumo y las compras familiares, expertos consideran que desconocer el estado financiero personal puede convertirse en un riesgo importante.

José Luis Cortez, gerente de Equifax Empresas, destacó que el acceso oportuno a la información crediticia permite que las personas tengan mayor control sobre sus finanzas.

“El crédito es un motor de progreso, siempre que las personas cuenten con información clara y actualizada para administrar sus compromisos. El Score es una herramienta de progreso que les permite saber dónde están parados y hacia dónde pueden llegar con seguridad”, señaló.

La relación entre usuarios y banca empieza a cambiar

El sector financiero ecuatoriano atraviesa una transformación hacia modelos más digitales, preventivos y personalizados.

La integración de herramientas de monitoreo financiero refleja un cambio en la relación entre ciudadanos y banca, donde los usuarios dejan de actuar únicamente cuando aparece un problema económico y pasan a gestionar activamente su estabilidad financiera.

Especialistas consideran que este tipo de soluciones permite:

Organizar pagos

Entender ciclos de endeudamiento

Prevenir incumplimientos

Mejorar hábitos financieros

Fortalecer la educación económica familiar

Ecuador avanza hacia una cultura financiera más digital

El acceso inmediato a reportes crediticios y herramientas de control financiero forma parte de una tendencia regional donde la tecnología empieza a jugar un papel clave en la educación económica de los ciudadanos.

En Ecuador, la masificación de apps bancarias y plataformas digitales abre la puerta a una gestión financiera más transparente, rápida y accesible para millones de usuarios.

El score crediticio es una calificación utilizada por entidades financieras para medir el comportamiento de pago y nivel de riesgo de una persona. En varios países, las herramientas digitales de monitoreo financiero se han convertido en instrumentos clave para prevenir el sobreendeudamiento y mejorar la educación financiera.

Con información de EQUIFAX