Encuentran muerta en Dinamarca a la ballena salvada en Alemania

La ballena jorobada que apareció muerta en la costa danesa de Anholt es «Timmy”, el cetáceo que había permanecido casi dos meses varado frente a Alemania y que hace dos semanas fue puesto en libertad tras un mediático rescate cuyo costo de 1,5 millones de euros fue pagado por privados, informó este sábado (16.05.2026) la Agencia Danesa de Protección Ambiental.

«Está ahora confirmado que la ballena jorobada encallada en Anholt es la misma que había estado encallada en Alemania y a la que se había intentado rescatar», declaró Jane Hansen, jefa de división de dicha agencia. El cuerpo del animal había aparecido el jueves, pero no fue hasta hoy que las condiciones meteorológicas permitieron inspeccionarlo. Entonces hallaron un transmisor que permitió identificar al cetáceo.

También Till Backhaus, el ministro de Medio Ambiente de la región alemana de Mecklemburgo-Antepomerania, confirmó la noticia. «Muchas personas habían sentido gran compasión con el destino del animal y habían tenido la esperanza de que se pudiera dejar a la ballena otra vez en libertad. Yo también había compartido esa esperanza», se lamentó en declaraciones recogidas por el tabloide Bild.

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