Jhonatan Narváez conquista otra etapa en el Giro de Italia y agiganta la historia del ciclismo ecuatoriano

El ciclismo ecuatoriano vuelve a celebrar en Europa. El pedalista ecuatoriano Jhonatan Narváez protagonizó una nueva hazaña en el Giro de Italia tras imponerse en la octava etapa de la competencia, consolidando una actuación histórica en la primera gran vuelta de la temporada ciclística mundial.

Con un tiempo de 3:27:26, el corredor del UAE Team Emirates lanzó un ataque demoledor a falta de 10 kilómetros para la meta y dejó sin respuesta a sus rivales, cruzando la línea de llegada completamente en solitario.

¡¡JHONATAN NARVÁEZ SE QUEDÓ CON LA ETAPA 8!!



El ecuatoriano consiguió su SEGUNDA VICTORIA en el #GiroDeItaliaEnDSPORTS, tras obtener un registro de 3:27:26, por delante de Andreas Leknessund y Martin Tjøtta.@CastellanosCami en #CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/xIYc9ntTbf — DSPORTS (@DSports) May 16, 2026

Narváez impuso su ritmo y nadie pudo seguirlo

La etapa tuvo un desenlace espectacular para el ecuatoriano. Cuando la escapada principal parecía encaminada a definirse en los kilómetros finales, Narváez aceleró con fuerza y rompió el grupo de punta.

El ataque fue contundente. Ninguno de los favoritos logró responder al ritmo impuesto por el tricolor, quien amplió diferencias hasta asegurar una victoria categórica que vuelve a colocar la bandera ecuatoriana en lo más alto del ciclismo mundial.

La imagen de Narváez celebrando en solitario ya recorre medios deportivos internacionales y redes sociales, donde miles de aficionados destacan la enorme capacidad física y táctica del corredor ecuatoriano.

El “Lagarto Ecuatoriano” consolida una actuación histórica

Esta no es la primera alegría del ecuatoriano en la competencia italiana. Narváez ya había ganado la cuarta etapa disputada en Cosenza, demostrando desde el inicio del Giro que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

Con este nuevo triunfo, el llamado “Lagarto Ecuatoriano” suma ya cuatro victorias de etapa en la historia del Giro de Italia, consolidándose como uno de los ciclistas latinoamericanos más importantes de la actualidad.

Además, durante esta edición también tuvo el privilegio de vestir la emblemática maglia rosa, distintivo reservado para el líder de la clasificación general de la carrera.

🎙️ "The man of the day is Mikkel Bjerg." – 🏆 🇪🇨 @NarvaezJho (UEX)



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Ecuador vuelve a brillar en la élite del ciclismo mundial

La victoria de Jhonatan Narváez ratifica el gran momento que vive el deporte ecuatoriano en competencias internacionales. El Giro de Italia vuelve a tener protagonismo tricolor y confirma el crecimiento del ciclismo ecuatoriano en las pruebas más exigentes del planeta.

El desempeño del corredor del UAE Team Emirates genera expectativa entre los aficionados ecuatorianos, que siguen de cerca cada jornada de la competencia italiana y sueñan con nuevas hazañas en las próximas etapas.

Confirmado.net / redes sociales / imagen: DirectvSports