Embajador Sun Xiangyang fortalece vínculos comerciales entre China y Ecuador durante visita a Guayaquil

El embajador de China en Ecuador, Sun Xiangyang, realizó una visita estratégica a Guayaquil para fortalecer la cooperación económica y comercial entre ambos países. Durante su recorrido mantuvo encuentros con representantes del sector exportador, acuícola y bananero, destacando el potencial del Tratado de Libre Comercio China-Ecuador para ampliar mercados y generar nuevas oportunidades de inversión.

Embajador Sun Xiangyang recorrió sectores estratégicos de exportación

Del 27 al 29 de marzo, el embajador de China en Ecuador, Sun Xiangyang, visitó la ciudad de Guayaquil por invitación del presidente del directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (CORDEX) y presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), José Antonio Camposano.

Durante la agenda de trabajo, el diplomático recorrió las instalaciones de la empresa camaronera Grupo Almar y la empresa bananera Agzulaza, dos sectores considerados estratégicos dentro de las exportaciones ecuatorianas hacia el mercado internacional.

La visita se produce en un momento de fortalecimiento de las relaciones económicas entre Ecuador y China tras la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

China destaca el potencial del comercio bilateral con Ecuador

En el marco de la visita, Sun Xiangyang mantuvo reuniones con empresarios y representantes de los principales sectores exportadores ecuatorianos.

Entre los encuentros destacados estuvieron:

José Antonio Camposano, presidente de CORDEX y la CNA

Marianela Ubilla, vicepresidenta del directorio de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)

Representantes de la empresa china Goodfarmer en Ecuador

Durante las reuniones, el embajador chino señaló que la cooperación económica y comercial entre China y Ecuador mantiene un enorme potencial de crecimiento.

Además, alentó a los actores empresariales de ambos países a aprovechar plenamente el Tratado de Libre Comercio para expandir mercados, fortalecer alianzas estratégicas y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo conjunto.

El camarón y el banano fortalecen la relación comercial con China

China se ha consolidado en los últimos años como uno de los mercados más importantes para productos ecuatorianos como camarón, banano, cacao y otros bienes agrícolas y acuícolas.

La visita del embajador Sun Xiangyang buscó precisamente fortalecer el intercambio con sectores productivos que mantienen una alta presencia en el mercado chino y que representan una parte significativa de las exportaciones ecuatorianas.

Empresarios del sector consideran que el Tratado de Libre Comercio abre nuevas posibilidades para incrementar competitividad, ampliar exportaciones y atraer inversiones relacionadas con logística, tecnología y producción.

China y Ecuador buscan elevar la cooperación bilateral

Durante la jornada, el embajador reiteró el interés de China en profundizar la cooperación económica, comercial y empresarial con Ecuador.

“El Tratado de Libre Comercio China-Ecuador debe ser aprovechado plenamente para expandir activamente los mercados, fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa y contribuir a elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel”, señaló el diplomático.

La agenda también permitió fortalecer el diálogo entre empresas ecuatorianas y compañías chinas con operaciones en el país.

China es actualmente uno de los principales socios comerciales del Ecuador y uno de los mercados más relevantes para productos de exportación no petroleros. El Tratado de Libre Comercio entre ambos países busca incrementar el intercambio comercial, facilitar inversiones y fortalecer sectores estratégicos como acuacultura, agricultura, logística e infraestructura.

Confirmado.net / Embajada de China en Ecuador