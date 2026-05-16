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May 16, 2026

Ecuador despliega más de 1.300 efectivos en ofensiva contra el crimen organizado en el sur del país

  • mayo 15, 2026
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QUITO, Más de 1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador fueron desplegados en Puerto Bolívar, en la provincia costera de El Oro (sur), como parte de una operación militar a gran escala para enfrentar a estructuras del crimen organizado, informó el Ministerio de Defensa Nacional.

La operación denominada «Limpieza Total» inició en la madrugada de este jueves en esa zona fronteriza con Perú, «golpeada por estructuras vinculadas al narcoterrorismo y economías criminales», indicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de la red social X, donde difundió fotografías de la intervención.

Según la cartera de Estado, la intervención busca desarticular redes delictivas, recuperar el control territorial y mantener presencia permanente de las fuerzas de seguridad en este sector estratégico del sur del país.

Agregó que la operación se desarrolla en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y contempla acciones por aire, mar y tierra, con el uso de embarcaciones, helicópteros, drones y tanques.

Desde un Puesto de Mando en el territorio, el desarrollo de la operación es supervisado en tiempo real por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, junto a autoridades del Bloque de Seguridad, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

En un video difundido por el ministerio de Defensa, Loffredo dijo a los periodistas que la operación se extenderá durante 96 horas continuas y contempla allanamientos en alrededor de 85 manzanas y más de 1.600 viviendas durante los próximos tres días, como parte del despliegue masivo contra las mafias que operan en Puerto Bolívar.

El ministro aseguró que las operaciones continuarán «hasta recuperar totalmente la seguridad en Puerto Bolívar» y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.

Con información de – Xinhua

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