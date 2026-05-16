China expandirá la apertura en el sector servicios y profundizará la cooperación internacional

BEIJING, China seguirá expandiendo la apertura en el sector de servicios y ampliará las oportunidades de desarrollo a través de la cooperación internacional a medida que la industria se convierte en un punto focal cada vez más importante del desarrollo de alta calidad del país, dijeron expertos.

Para impulsar el sector servicios hacia nuevos niveles, China necesita abrir aún más sus puertas, integrar experiencias avanzadas y, al mismo tiempo, internacionalizarse para mostrar la marca «Servicios Chinos» en pro del beneficio mutuo, indicó Li Chunfang, funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, durante el último episodio de la «Mesa Redonda Económica de China», un programa de diálogo multimedia presentado por la Agencia de Noticias Xinhua.

Como se han eliminado por completo las restricciones a la inversión extranjera en el sector manufacturero de China, el sector de servicios se ha convertido en un eje clave de la apertura de alto nivel de China.

En el período de enero y febrero, la inversión extranjera real en el sector servicios de China representó el 68,9 por ciento del total de la inversión extranjera del país, muestran datos oficiales.

Liu Tao, subdirector del Instituto de Economía de Mercado del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado, indicó que los esfuerzos de la política de China en el sector de servicios se han enfocado principalmente en tres áreas: facilitar aún más el acceso a la inversión extranjera, expandir las plataformas de apertura y profundizar la apertura en sectores clave. China ha actualizado dinámicamente su lista negativa para el acceso de la inversión extranjera, y la reducción de las medidas especiales de gestión en el sector de servicios es una prioridad principal.

También ha formulado y publicado una lista negativa para el comercio transfronterizo de servicios. El país también ha ampliado las plataformas para la apertura de los servicios.

Hasta ahora, el número de zonas piloto integrales para ampliar la apertura del sector servicios ha llegado a 20.

En sectores clave, China ha puesto a prueba la eliminación de los límites a la propiedad extranjera en algunos servicios de telecomunicaciones de valor agregado y ha permitido ensayos para el establecimiento de hospitales de propiedad totalmente extranjera.

De cara al futuro, China ampliará aún más los ensayos de apertura en áreas como telecomunicaciones de valor agregado y hospitales de propiedad totalmente extranjera.

También mejorará el sistema de gestión de la lista negativa para el comercio transfronterizo de servicios, reforzará los servicios de evaluación del cumplimiento para los flujos transfronterizos de datos, fortalecerá la cooperación en el comercio de servicios con países clave y promoverá las exportaciones de servicios culturales y turísticos, de acuerdo con Liu.

Con información de – Xinhua