¿Por qué son tan caras las entradas del Mundial 2026? Boletos en reventa superan miles y hasta millones de dólares

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, el precio de las entradas se ha convertido en uno de los temas más comentados entre aficionados y especialistas deportivos. Mientras la FIFA asegura haber ofrecido boletos desde 60 dólares, plataformas de reventa en Estados Unidos muestran tickets que alcanzan cifras exorbitantes de miles e incluso millones de dólares, impulsadas por el sistema de mercado dinámico y la alta demanda del torneo más grande en la historia del fútbol.

FIFA asegura que sí existen entradas accesibles

La FIFA defendió su estrategia de precios y aseguró que busca garantizar un acceso “justo” para los aficionados de todo el mundo.

Según explicó el organismo en una nota enviada a EFE, más de 100.000 entradas fueron puestas a disposición desde 60 dólares, incluyendo más de 1.000 boletos para la final del Mundial 2026.

La FIFA sostiene que el modelo contempla diferentes categorías y precios según la demanda de cada partido.

“La estrategia de precios refleja las condiciones del mercado y busca equilibrar accesibilidad y demanda”, explicó el ente rector del fútbol mundial.

La reventa dispara los precios en Estados Unidos

Sin embargo, la realidad en plataformas de reventa es completamente distinta.

En Estados Unidos, la reventa de entradas es legal y forma parte habitual del negocio de grandes espectáculos deportivos y de entretenimiento.

Por ello, terceros pueden revender boletos a cualquier valor que consideren conveniente, dependiendo de la demanda y expectativa del evento.

Actualmente, en sitios especializados ya aparecen entradas para partidos del Mundial con valores de:

Miles de dólares para encuentros de fase de grupos.

Más de 5.000 dólares para partidos decisivos.

Cifras superiores al millón de dólares en publicaciones extremas y llamativas.

Aunque muchos de estos montos funcionan más como estrategias publicitarias o especulativas, reflejan el enorme interés global que genera la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia

El torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá será el primero con 48 selecciones y una cifra récord de aficionados internacionales.

La expectativa por asistir a partidos históricos, especialmente la final y los encuentros de selecciones favoritas, ha impulsado una demanda sin precedentes.

En este contexto, el modelo de precios variables funciona de manera similar al utilizado en eventos como:

El Super Bowl.

Las Finales de la NBA.

Grandes conciertos y espectáculos internacionales.

Gianni Infantino ironizó sobre entradas millonarias

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, incluso reaccionó recientemente a los exorbitantes precios observados en plataformas digitales.

Durante una intervención pública, bromeó diciendo que si alguien paga dos millones de dólares por una entrada, “le entregará perrito y bebida” para disfrutar del espectáculo.

La FIFA aclaró que esos valores no corresponden a su plataforma oficial de venta ni representan necesariamente el precio final de compra.

FIFA defiende su plataforma oficial de reventa

El organismo también destacó la existencia de su mercado oficial de reventa, diseñado para ofrecer mayor transparencia y seguridad a los aficionados.

Según la FIFA, las comisiones aplicadas en este sistema están alineadas con los estándares habituales de la industria deportiva y del entretenimiento en Norteamérica.

Además, recordó que los ingresos generados por el Mundial son reinvertidos en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 asociaciones afiliadas alrededor del mundo.

“A diferencia de las plataformas privadas orientadas al lucro, la FIFA es una organización sin fines de lucro”, enfatizó la entidad.

Los aficionados cuestionan el costo real del Mundial

Pese a las explicaciones oficiales, miles de hinchas consideran que asistir al Mundial 2026 se ha convertido en un lujo difícil de alcanzar.

El elevado costo de entradas, hospedaje, transporte y paquetes turísticos genera preocupación especialmente entre aficionados latinoamericanos que esperan acompañar a sus selecciones.

La discusión sobre el acceso al fútbol y el impacto del mercado dinámico promete seguir creciendo conforme se acerque el inicio del torneo.

Mundial 2026 y sedes oficiales

FIFA y venta de entradas

Ecuador rumbo al Mundial 2026

Gianni Infantino y la FIFA

Precios de boletos deportivos internacionales

Con información de – El Universo