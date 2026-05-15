Con un campeón en Ecuador: Colombia presentó su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026

La selección de Colombia dio a conocer su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026, una convocatoria preliminar que combina figuras consolidadas, jóvenes promesas y algunas sorpresas con presencia en el fútbol sudamericano. Entre los nombres que más llamaron la atención en Ecuador destaca el del arquero Aldair Quintana, reciente campeón de la Supercopa nacional con Independiente del Valle, lo que añade un vínculo directo con el fútbol ecuatoriano en la lista cafetera.

Néstor Lorenzo lidera una prelista con figuras y novedades

El entrenador Néstor Lorenzo presentó la nómina preliminar con nombres de peso como Luis Díaz y James Rodríguez, además de varios habituales del proceso eliminatorio.

La convocatoria marca el inicio de la recta final rumbo a la Copa del Mundo, en la que Colombia buscará definir su lista definitiva de 26 jugadores.

Aldair Quintana, el vínculo entre Ecuador y la Selección Colombia

Uno de los puntos más comentados en la lista es la presencia de Aldair Quintana, guardameta de 31 años que milita en el fútbol ecuatoriano y que ya tuvo experiencias previas en procesos de selección entre 2019 y 2021.

Aunque aún no ha debutado oficialmente con la selección absoluta, su inclusión en la prelista abre la posibilidad de que pueda pelear un cupo en la nómina final para el Mundial 2026.

Su presente en Ecuador lo convierte en uno de los casos más llamativos de esta convocatoria, al representar una conexión directa entre ambas ligas sudamericanas.

Regresos, jóvenes y sorpresas en la Tricolor

La prelista colombiana también incluye novedades importantes como el regreso de Sebastián Villa, actual capitán de Independiente Rivadavia en Argentina, quien vuelve a ser considerado tras un periodo fuera del radar de la selección.

Entre los jóvenes destacan:

Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)

Néiser Villarreal, goleador del último Mundial Sub-20

Johan Rojas (Vasco da Gama)

La mezcla de experiencia y renovación apunta a un grupo amplio de opciones para el cuerpo técnico.

Colombia y un grupo exigente en el Mundial 2026

Colombia integrará el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El debut cafetero está programado para el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en un arranque que exigirá máxima concentración desde el primer partido.

Lista amplia, competencia abierta por un cupo mundialista

La nómina de 55 jugadores refleja la amplitud de opciones que maneja el cuerpo técnico colombiano en todas las líneas, con futbolistas distribuidos en ligas de Europa, América y Asia.

Ahora, cada jugador tendrá que luchar por un lugar en la lista definitiva de 26 convocados que disputarán la Copa del Mundo 2026.

Selección de Colombia rumbo al Mundial 2026

Aldair Quintana en Independiente del Valle

Mundial 2026 y selecciones sudamericanas

Néstor Lorenzo y la Tricolor

Fútbol ecuatoriano y jugadores extranjeros

Con información de – El Universo