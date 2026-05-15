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May 15, 2026

Revelan los artistas que cantarán en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

  • mayo 15, 2026
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El partido decisivo tendrá por primera vez un espectáculo musical de medio tiempo, con figuras internacionales del pop.

La FIFA anunció este jueves que la final de la Copa del Mundo 2026 contará por primera vez con un espectáculo musical de medio tiempo, en una apuesta inspirada en el formato del Super Bowl y con participación de artistas internacionales de primer nivel.

El show se realizará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, estadio ubicado en el estado de Nueva Jersey, en EE.UU. Según informó la Federación, los artistas principales serán Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS.

El espectáculo será dirigido por Chris Martin, líder de Coldplay, y será producido junto a la organización Global Citizen. La presentación será transmitida en vivo para millones de espectadores en todo el mundo.

A beneficio

La FIFA explicó que el evento apoyará el Fondo FIFA y Global Citizen para la Educación, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y oportunidades vinculadas al fútbol para niños de distintos países. El organismo indicó que ya fueron recaudados más de 30 millones de dólares.

«Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música trasciende fronteras y generaciones», afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. «Será un homenaje al fútbol, a la unidad y a una humanidad compartida cuya repercusión trascenderá la competición», agregó.

Además del espectáculo musical, el show incluirá la participación de personajes de Plaza Sésamo (Barrio Sésamo en España), Los Muppets (Los Teleñeco), en línea con el enfoque educativo y solidario impulsado por la FIFA y Global Citizen.

El Mundial 2026 será organizado conjuntamente por EE.UU., México y Canadá y contará con un formato ampliado de 48 selecciones. Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo tenga un espectáculo de medio tiempo oficial.

Con información de – RT

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