Refinería de Esmeraldas reactivará unidad clave para fortalecer abastecimiento de gasolina en Ecuador

La Refinería de Esmeraldas pondrá en operación este viernes 15 de mayo de 2026 la unidad FCC de craqueo catalítico fluidizado, considerada estratégica para la producción de gasolinas en Ecuador. Petroecuador asegura que la reactivación permitirá reducir importaciones, reforzar el abastecimiento nacional y aliviar la presión en las terminales de distribución, mientras disminuyen las filas en estaciones de servicio y baja la demanda industrial.

Unidad FCC permitirá aumentar producción de gasolina

El gerente general de Petroecuador, Sebastián Maag, confirmó que las pruebas técnicas de la unidad FCC avanzan con resultados positivos y que su entrada en funcionamiento fortalecerá la capacidad de refinación del país.

Esta unidad es fundamental porque produce naftas, componente esencial para la elaboración de gasolinas.

Según explicó Maag, la FCC generará alrededor de 240.000 barriles mensuales, volumen que permitirá cubrir cerca del:

10 % de la demanda nacional actualmente abastecida mediante importaciones.

33 % de la demanda de gasolina en la zona norte del país.

Además, Petroecuador prevé que el 2 de junio la Refinería de Esmeraldas opere nuevamente a plena capacidad.

Petroecuador reporta normalidad en despacho de combustibles

Las autoridades aseguran que el suministro de combustibles líquidos se mantiene estable en todo el territorio nacional.

El viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, afirmó que no existen alertas de desabastecimiento y destacó que la reactivación de la FCC fortalecerá aún más el sistema de distribución.

“Con Petroecuador no vemos ninguna alerta en este sentido”, señaló el funcionario.

En paralelo, Petroecuador mantiene altos niveles de despacho desde las terminales del país para garantizar el abastecimiento.

Zona norte recibe más de 850.000 galones diarios

En la región norte, la terminal Beaterio, en Quito, despacha diariamente:

850.000 galones de gasolina extra.

750.000 galones de diésel.

Más de 200.000 galones de gasolina súper.

Las operaciones se complementan con las terminales de Santo Domingo, Ambato y Riobamba.

Mientras tanto, en la zona sur operan las terminales de Pascuales, La Troncal, Cuenca, Manta y Loja, donde también se registran volúmenes elevados de distribución.

Récord en despacho de diésel y llegada de nuevos buques

Petroecuador informó que esta semana se alcanzó un récord histórico en despacho de combustibles.

Solo el miércoles se distribuyeron:

1′102.000 galones de diésel prémium para el sector automotor.

659.000 galones de diésel industrial destinados a empresas y fábricas.

Adicionalmente, están programadas nuevas importaciones para reforzar inventarios:

Un buque con 180.000 galones de diésel arribará el 20 de mayo.

Otro cargamento con 180.000 galones de nafta llegará el 21 de mayo.

Desde la terminal Pascuales se despachan actualmente cerca de:

840.000 galones diarios de diésel.

760.000 galones de gasolina Ecopaís.

Disminuyen las filas en gasolineras y baja la demanda

El gerente de Petroecuador aseguró que la situación comienza a estabilizarse en varias provincias del país.

“Ya no estamos viendo colas en gasolineras y los industriales en la Costa no nos reportan escasez de suministro”, señaló Maag.

Aunque la petrolera estatal mantendrá un alto nivel de despacho en los próximos días, las autoridades observan una reducción progresiva de la demanda, especialmente en sectores industriales y comerciales.

La reactivación total de la Refinería de Esmeraldas es considerada clave para reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la seguridad energética nacional.

Con información de – El Universo