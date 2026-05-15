CMG obtiene derechos exclusivos de transmisión de torneos de FIFA en parte continental china

BEIJING, El Grupo de Medios de China (CMG, siglas en inglés) y el órgano rector del fútbol mundial, la FIFA, anunciaron hoy viernes que llegaron a un acuerdo de cooperación en derechos de transmisión para un nuevo ciclo de competencias de la FIFA, incluidas las Copas Mundiales de la FIFA de 2026 y 2030.

De acuerdo con CMG, el acuerdo también cubre las Copas Mundiales Femeninas de la FIFA de 2027 y 2031.

Bajo los términos del acuerdo, CMG obtuvo los derechos exclusivos para todos los medios y los derechos de sublicencia para la parte continental china a través de Múltiples plataformas, incluyendo televisión abierta, televisión de pago, internet y servicios de transmisión móvil.

La cooperación entre CMG y la FIFA se remonta a 1978. La Copa Mundial de la FIFA de 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio (hora local), la primera vez que el torneo se organiza conjuntamente por tres países.

El torneo también se expandirá de 32 a 48 equipos, con un récord de 104 partidos por jugar.

Con información de – Xinhua