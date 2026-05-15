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May 15, 2026

Xi: Como socios, China y Estados Unidos pueden ayudarse mutuamente a tener éxito

  • mayo 15, 2026
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Lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china y hacer grande nuevamente a Estados Unidos pueden avanzar de la mano, afirmó el presidente Xi Jinping el jueves, al señalar que China y Estados Unidos pueden ayudarse mutuamente a alcanzar el éxito y promover el bienestar de todo el mundo.

Xi realizó estas declaraciones al pronunciar un brindis durante el banquete de bienvenida organizado en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, en honor al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra de visita oficial en China.

Izquierda: El presidente Xi Jinping interviene durante un banquete celebrado el jueves en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, para dar la bienvenida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. [LI XIANG / XINHUA]- Derecha: El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante el banquete de bienvenida. [Brendan Smialowski / AFP]

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Al destacar que este año marca el inicio del XV Plan Quinquenal de China (2026-2030) para el desarrollo económico y social, Xi señaló que más de 1.400 millones de chinos, apoyados en la rica herencia de una civilización de más de 5.000 años, avanzan integralmente en la modernización china mediante un desarrollo de alta calidad.

También indicó que este año se conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y que más de 300 millones de estadounidenses están revitalizando el espíritu de patriotismo, innovación y emprendimiento, iniciando una nueva etapa para el desarrollo de su país.

“Los pueblos de China y Estados Unidos son grandes pueblos”, afirmó Xi.

Con información de China Daily

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