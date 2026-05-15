Alarma en Ecuador: Enner Valencia sale lesionado y preocupa a la Tri a un mes del Mundial 2026

La selección ecuatoriana encendió las alertas tras la lesión de Enner Valencia durante la semifinal del Clausura mexicano entre Pachuca y Pumas UNAM. El capitán de la Tricolor abandonó el campo con molestias musculares en la pierna izquierda, a menos de un mes del debut de Ecuador en el Mundial 2026, generando preocupación entre la afición y el cuerpo técnico liderado por Sebastián Beccacece.

Enner Valencia salió lesionado en pleno partido decisivo

La preocupación apareció al minuto 78 del compromiso, cuando Valencia intentó lanzar un centro y cayó inmediatamente sobre el césped evidenciando dolor muscular en el gemelo de la pierna izquierda.

El delantero ecuatoriano recibió atención médica de inmediato, pero no pudo continuar en el encuentro y abandonó el estadio en carrito médico, visiblemente afectado.

Hasta el momento, Pachuca no ha emitido un parte médico oficial sobre el alcance de la lesión.

Sin embargo, versiones preliminares apuntan a que podría tratarse desde una contractura muscular hasta un posible desgarro, escenario que preocupa seriamente en Ecuador debido a la cercanía del Mundial 2026.

La Tri sigue de cerca la evolución de su capitán

La lesión llega en uno de los mejores momentos futbolísticos del histórico goleador ecuatoriano.

Valencia atravesaba una destacada racha con Pachuca y cumplía su tercera titularidad consecutiva.

Además, venía de marcar dos goles frente a Toluca en los cuartos de final del torneo mexicano.

El cuerpo técnico de la selección ecuatoriana monitorea de cerca su evolución física, considerando que el atacante de 36 años es una pieza fundamental en el esquema de Beccacece.

El delantero no solo es el máximo goleador histórico de Ecuador, sino también el futbolista ecuatoriano con más anotaciones en Copas del Mundo, con seis goles mundialistas.

La lesión revive recuerdos de 2025

La situación inevitablemente trae a la memoria lo ocurrido en noviembre de 2025, cuando Enner Valencia sufrió una lesión muscular similar durante otra etapa decisiva con Pachuca.

En aquella ocasión permaneció cerca de dos meses fuera de las canchas, generando preocupación en la Tricolor antes de las eliminatorias sudamericanas.

Ahora, la incertidumbre vuelve a instalarse entre los hinchas ecuatorianos, que esperan conocer el diagnóstico oficial en las próximas horas.

Ecuador depende de la experiencia de Enner Valencia

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Ecuador apuesta gran parte de su liderazgo ofensivo y experiencia internacional en Valencia.

El delantero ha sido determinante en los últimos procesos mundialistas y es considerado uno de los referentes más importantes de la historia reciente del fútbol ecuatoriano.

Una eventual lesión de gravedad podría alterar la planificación del cuerpo técnico y obligar a replantear el ataque de la Tricolor para la cita mundialista.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los aficionados ecuatorianos que esperan noticias positivas sobre el estado físico de su capitán.

Selección de Ecuador rumbo al Mundial 2026

Sebastián Beccacece y la Tri

Enner Valencia y sus récords con Ecuador

Pachuca y el Clausura mexicano

Mundial 2026 y selecciones sudamericanas

Con información de – El Universo