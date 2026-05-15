Ministro ecuatoriano anuncia militarización del segundo puerto más importante del país

Quito, 15 may (Sputnik).- El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, informó este jueves sobre la militarización del Puerto Bolívar, ubicado en la provincia de El Oro (sur) y señalado como el segundo más importante del país, con lo cual se busca enfrentar presuntos intentos de las mafias de tomar su control para sus operaciones ilícitas como el envío de drogas.

«Estamos en Puerto Bolívar; el objetivo de esta operación es controlar totalmente el territorio y hacer una permanencia en este lugar, para recuperar Puerto Bolívar», señaló Loffredo en declaraciones difundidas por la cartera de Defensa en la red social X.

El ministro indicó que en esta jornada se realizarán allanamientos en 25 manzanas, donde en total se estiman 1.600 casas en los próximos tres días en esta provincia, la principal puerta de salida de los renglones exportables del país en agricultura (fundamentalmente banano) y minería (cobre y oro).

«Aquí tenemos personas que están tratando de controlar el Puerto Bolívar para el envío de drogas; tenemos embarcaciones que salen también a extorsionar a pescadores. Aquí hay una economía ilegal bien compleja. Entendemos que hay armamento también», añadió.

El Ministerio de Defensa informó igualmente a través de la red social X que 1.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y más de 300 policías participan en una megaoperación de control territorial en esa provincia para recuperar totalmente la zona golpeada por estructuras criminales.

Dicha operación ha sido denominada «Limpieza Total» y se prolongará durante 96 horas continuas.

La provincia de El Oro es una de las que permanece en estado de excepción y toque de queda junto a otras ocho y cuatro localidades, desde el 3 de mayo hasta el próximo día 18 de mayo, establecido por el Gobierno para reforzar la lucha contra la inseguridad.

El resto de las provincias afectadas con la medida son Guayas (suroeste); Manabí (noroeste); Santa Elena (suroeste); Los Ríos (centro); Pichincha (norte); Esmeraldas (noroeste); Santo Domingo de los Tsáchilas (norte) y Sucumbíos (Amazonía); así como en los cantones La Maná (Cotopaxi, norte); Las Naves (Bolívar, centro) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar, sur).

El Gobierno alegó que esta medida fue adoptada tras los resultados obtenidos por las fuerzas del orden durante el anterior estado de excepción, que tuvo como objetivo de profundizar las acciones operativas y asestar golpes contundentes a las estructuras delictivas.

En estos territorios rige igualmente un estado de excepción desde el 2 de abril pasado, por «grave conmoción interna» por 60 días, en virtud del cual fueron suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.

Con información de AGENCIA SPUTNIK