Elegir al fiscal general costará $ 500.000: más de $ 224.000 serán para dietas de cinco comisionados ciudadanos

El concurso público para elegir al nuevo fiscal general del Estado entra en su fase decisiva con 28 aspirantes en carrera, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) proyecta un gasto total de $ 500.065 para completar el proceso.

De ese monto, $ 224.905 se destinarán al pago de dietas de cinco integrantes de la comisión ciudadana encargada de seleccionar a la autoridad que dirigirá la Fiscalía durante los próximos seis años.

El proceso de selección avanza hacia la fase de oposición

El concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana arrancó en enero de 2026 y actualmente se encuentra en la etapa previa a los exámenes escritos y orales.

En total, 28 postulantes fueron admitidos tras superar la revisión de requisitos y la calificación de méritos.

La comisión ciudadana conoció el pasado 13 de mayo un informe técnico sobre la necesidad de contratar una auditoría informática que garantice la seguridad y confidencialidad del banco de preguntas para las pruebas de oposición.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, informó que el organismo aún espera la asignación presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas para avanzar con las contrataciones necesarias.

Más de $ 224.000 serán para pagar dietas de cinco comisionados

Según las proyecciones internas del CPCCS, el rubro más elevado corresponde al pago de dietas de cinco miembros ciudadanos de la comisión, por un total de $ 224.905.

Los beneficiarios serían:

Cynthia Jacho

Ericka Aguaguiña

Christian Arpi

Zoila Echeverría

Hugo Ludeña

Mientras tanto, los otros cinco integrantes representan a instituciones públicas y continúan percibiendo salarios de sus respectivas entidades:

David Flores (Ministerio de Desarrollo Humano)

Pamela Garay (Superintendencia de Compañías)

Silvana Ramírez (Asamblea Nacional)

Tayron Valarezo (Consejo Nacional Electoral)

¿Cómo se distribuirá el presupuesto del concurso?

El costo global estimado del proceso asciende a $ 500.065 y contempla varios componentes técnicos y logísticos:

$ 20.930 para auditoría informática y seguridad del sistema.

$ 109.000 para logística de las pruebas escritas y orales.

$ 16.388 para servicios notariales.

$ 129.853 para contratación de docentes y elaboración de cuestionarios.

$ 224.905 para dietas de cinco comisionados ciudadanos.

El reglamento establece además la participación de 30 docentes expertos en derecho penal, litigación oral, gestión pública, derecho constitucional, derechos humanos y pedagogía.

Banco de preguntas tendrá 3.000 reactivos

Las universidades del país deberán remitir listados de docentes especializados para integrar el equipo técnico que elaborará el banco de preguntas del examen.

Los académicos seleccionados mediante sorteo público tendrán cinco días para desarrollar 3.000 preguntas de opción múltiple, distribuidas de la siguiente manera:

60 % sobre derecho penal general y específico.

20 % sobre derecho procesal penal.

10 % sobre gestión pública.

5 % sobre derecho constitucional.

5 % sobre derechos humanos.

El banco de preguntas será conocido únicamente por los docentes seleccionados y el equipo de seguridad informática hasta 48 horas antes de la prueba escrita.

Persisten problemas técnicos y pedidos de recalificación

La comisión ciudadana todavía debe resolver los pedidos de recalificación de méritos presentados por algunos postulantes.

Aunque el informe de méritos fue aprobado el 8 de mayo, aparentemente existieron fallas técnicas en el sistema de notificaciones del CPCCS, lo que retrasó la comunicación oficial a los aspirantes.

Por ello, el plazo para solicitar recalificaciones quedó habilitado entre el 13 y el 15 de mayo de 2026.

Hasta que el Ministerio de Economía transfiera los recursos requeridos, la comisión no podrá definir el calendario definitivo para los exámenes escritos y orales que marcarán la etapa decisiva del concurso.

CPCCS y procesos de designación de autoridades

Fiscalía General del Estado

Concursos públicos en Ecuador

Andrés Fantoni y el CPCCS

Transparencia y control ciudadano

Con información de – El Universo