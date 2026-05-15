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Vivir en Ecuador cuesta más que hace siete años; la canasta básica subió 16,3%
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May 15, 2026

Vivir en Ecuador cuesta más que hace siete años; la canasta básica subió 16,3%

  • mayo 15, 2026
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Según un análisis de Lupa Media (medio especializado en verificación de datos) basado en datos del INEC (marzo de cada año entre 2019 y 2026), el costo de vida en Ecuador ha aumentado de manera sostenida. La canasta básica familiar pasó de USD 713 en 2019 a USD 829 en 2026, lo que representa un incremento de USD 116 (16,3%).

Principales aumentos por rubro

Los rubros que más se encarecieron desde 2019 son:

  • Salud: de USD 111,56 a USD 143,05.
  • Educación: de USD 19,26 a USD 26,36.
  • Alimentos, transporte y mantenimiento del hogar también registraron alzas importantes y sostenidas.

La carne y sus preparaciones subieron de USD 38,32 a USD 48,01. El alquiler continúa siendo el gasto más alto de la canasta básica, alcanzando los USD 167,07 mensuales en 2026.

La canasta vital (mínimo de subsistencia) también aumentó: de cerca de USD 498 en 2019 a USD 579 en 2026.

Inflación vs. costo de vida

Lupa Media explica que la inflación acumulada (IPC) entre 2019 y 2026 fue de alrededor del 9%, mientras que la canasta básica creció un 16,3%. Esto refleja que el costo real de vivir ha subido por encima de la inflación general.

En 2026, el ingreso promedio familiar se sitúa en USD 899,73, que en teoría cubriría la canasta básica dejando un margen de unos USD 70. Sin embargo, cerca del 65% de la población se encuentra en informalidad o subempleo, lo que limita la capacidad real de las familias para cubrir estos gastos.

Ciudades más caras

Cuenca, Quito y Manta son las ciudades más caras para vivir en Ecuador en 2026.

También se menciona el impacto de los precios de los combustibles (gasolina Extra y Ecopaís a USD 3,164 por galón y diésel a USD 3,10), que influyen en el transporte y los precios generales.

Con información de Informa Ecuador

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