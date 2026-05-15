Trump y Xi Jinping ponen fin a histórico encuentro en Pekín

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes (15.05.2026) que su visita de Estado a China ha sido «muy exitosa» e «inolvidable», durante una reunión en formato reducido con su homólogo chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, residencia de la cúpula dirigente del Partido Comunista Chino.

Trump aseguró que ambas partes alcanzaron «una serie de consensos importantes», lograron «múltiples acuerdos» y resolvieron «no pocos problemas». Según sus propias palabras, en las reuniones con Xi Jinping se logarron acuerdos comerciales «fantásticos», de los que no se conocen detalles, y un ofrecimiento de ayuda para desbloquear el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense, citado por la agencia estatal Xinhua, definió a Xi como un «viejo amigo» y señaló que «las relaciones entre Estados Unidos y China son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores», agregó el líder republicano, quien subrayó que desea mantener una comunicación «sincera y profunda» con Xi y que espera recibirlo en Washington.

El único punto de fricción entre ambos líderes parece haber estado en Taiwán, ya que tras la reunión del pasado jueves China hizo pública una contundente advertencia de Xi sobre el punto de tensión geopolítica. Los medios estatales chinos informaron que el dirigente asiático le dijo a Trump que un mal manejo de ese asunto podría empujar a sus dos países a un «conflicto». Algo que Trump no abordó en la entrevista con Fox News reralizada durante su visita a la capital china.

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