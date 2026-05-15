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May 15, 2026

Un país latinoamericano ya tiene listo el prototipo de su primer coche eléctrico de bajo costo 

  • mayo 14, 2026
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La presentación oficial está prevista para el 7 de junio.

México ya tiene listo el prototipo del primer coche eléctrico de bajo costo diseñado y fabricado en el país, que fue bautizado como ‘Olinia‘, informó este miércoles la mandataria, Claudia Sheinbaum, quien indicó que la presentación oficial se hará el próximo mes.

«Es una trabajo muy intenso de más de 80 académicos, técnicos mexicanos, mexicanas que trabajaron intensamente, muchos de ellos de distintos lugares del país, se concentraron en Puebla, en la sede del Tecnológico Nacional de México y ahí estuvieron trabajando días y días, meses para tener el diseño. Y ahora ya está listo el prototipo«, manifestó la presidenta en su conferencia de prensa matutina.

Así, señaló que el prototipo «se va a presentar el 7 de junio». Para entonces, «se van a dar muchos más detalles de Olinia, de sus características», añadió.

Posteriormente, en julio, se presentará el «Olinia de carga, que es un pequeño vehículo, muy parecido, que sirve para cargas pequeñas en ciudades», adelantó la mandataria mexicana.

Tras ello, de acuerdo con Sheinbaum, a partir de agosto o septiembre se tiene previsto «iniciar ya la construcción para el desarrollo del Olinia a gran escala”.

«De México para el mundo»

Durante la conferencia de prensa, Ricardo Capuano Tripp, coordinador del proyecto, destacó que Olinia «es un proyecto de México para el mundo».

«Es un proyecto pensado para responder a las necesidades reales tanto de las ciudades como de los pueblos de México. Es un vehículo de bajo costo, es accesible, 100 % eléctrico; por lo cual, cuesta muy poco operarlo, inclusive, menos que una moto. Puede cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio«, resaltó así Capuano las bondades del coche.

También mencionó que el vehículo «es amplio y espacioso», además de «cómodo». «Por seguridad, y por los usos a los que está destinado, opera a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora«.

Con información de – RT

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