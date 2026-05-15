Científicos chinos desarrollan «Jiuzhang 4.0» y establecen un nuevo récord mundial en computación cuántica

HEIFEI, Científicos chinos desarrollaron un prototipo de computación cuántica programable llamado «Jiuzhang 4.0» que desarrolló un nuevo récord mundial para la tecnología de información cuántica óptica, de acuerdo con un estudio publicado hoy miércoles en la revista Nature.

Liderado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC), el equipo utilizó el prototipo para resolver el problema de muestras de bosones gaussianos a una velocidad de más de 10 elevada a la 54 que la de la supercomputadora más poderosa del mundo, señala el estudio.

Los investigadores dijeron que manipularon y detectaron estados cuánticos de hasta 3.050 fotografías, un salto significativo respecto a los 255 fotografías alcanzadas con el anterior «Jiuzhang 3.0».

Con información de – Xinhua