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May 15, 2026

FIFA activa histórico plan antidopaje para el Mundial 2026: habrá controles antes y durante el torneo

  • mayo 14, 2026
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La FIFA anunció uno de los programas antidopaje más ambiciosos y completos en la historia de las Copas del Mundo para el torneo de 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. El organismo confirmó que los controles se realizarán antes y durante la competencia con apoyo de agencias internacionales, en un esfuerzo por garantizar igualdad y juego limpio entre las 48 selecciones participantes.

FIFA endurece controles antidopaje para el Mundial 2026

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA reveló detalles de su estrategia antidopaje, diseñada para convertirse en una de las más rigurosas implementadas en un evento deportivo global.

El programa contará con la colaboración de tres organismos clave:

  • United States Anti-Doping Agency (Usada)
  • Sport Integrity Canada
  • Comité Nacional Antidopaje de México (Mex-NADO)

Estas entidades ejecutarán controles fuera de competencia en las semanas previas al torneo y también participarán durante el Mundial en pruebas dentro y fuera de los estadios sede.

Cómo funcionará el programa antidopaje del Mundial

La FIFA explicó que el sistema busca mantener estándares unificados en todos los países anfitriones y garantizar transparencia en la toma de muestras y análisis.

Los controles estarán alineados con:

  • El Reglamento Antidopaje de FIFA
  • El Código Mundial Antidopaje
  • Los estándares internacionales de control y laboratorio

La estrategia incluye monitoreo previo de jugadores, controles sorpresa y operativos durante toda la competición, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

FIFA destaca la cooperación internacional contra el dopaje

Emilio García Silvero destacó que este trabajo conjunto fortalecerá la lucha global contra el dopaje.

“El trabajo con Usada, Sport Integrity Canada y el Comité Nacional Antidopaje de México redoblará nuestros esfuerzos en la lucha contra el dopaje y consolidará el compromiso de la FIFA con una competición limpia”, señaló el dirigente.

Desde México, Juan Manuel Herrera aseguró que colaborar con FIFA representa una responsabilidad clave para proteger la integridad del torneo.

Estados Unidos, Canadá y México coordinarán operativos especiales

El director general de Usada, Travis T. Tygart, indicó que las alianzas internacionales son esenciales para garantizar igualdad de condiciones entre los futbolistas.

La organización del Mundial 2026 implica un reto logístico sin precedentes, ya que será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en tres países.

La FIFA considera que este nuevo esquema antidopaje marcará un precedente para futuras competencias internacionales.

El Mundial 2026 será el torneo más grande de la historia

Además del nuevo formato ampliado, la Copa del Mundo 2026 promete romper récords de audiencia, ingresos y asistencia.

Con millones de aficionados pendientes del campeonato, la FIFA busca blindar la credibilidad del torneo y evitar escándalos relacionados con sustancias prohibidas o ventajas ilegales.

La implementación de este plan antidopaje refuerza la apuesta del organismo por una competencia más transparente y controlada.

  • Mundial 2026: sedes, calendario y formato
  • FIFA y las nuevas reglas del fútbol internacional
  • Las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026
  • Tecnología y seguridad en la Copa del Mundo

Con información de – El Universo

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