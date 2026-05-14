Más tanqueros llegan a gasolineras en Ecuador mientras la demanda de combustible se dispara

Las estaciones de servicio de Quito y Guayaquil comienzan a normalizar el abastecimiento de gasolina y diésel tras varios días de alta demanda y largas filas. Aunque más tanqueros están llegando a las gasolineras para reforzar el suministro, distribuidores aseguran que el consumo se ha duplicado e incluso triplicado en algunos puntos del país, generando presión sobre el sistema de despacho de combustibles.

Gasolineras registran demanda histórica de combustible

La crisis de abastecimiento y el temor ciudadano a quedarse sin gasolina provocaron un aumento inusual en las ventas de combustible durante los últimos días.

En una estación de Petroecuador ubicada en el centro de Guayaquil, trabajadores reportaron que la demanda de gasolina ecopaís se triplicó el martes y continuó duplicada este miércoles.

Según el personal de la estación, tres tanqueros descargaron 18.000 galones de ecopaís durante la noche del martes, volumen que normalmente alcanzaría para varios días, pero que se agotó antes de las 09:00 del día siguiente.

Más tanqueros ayudan a normalizar el abastecimiento

Varias estaciones que el martes se quedaron sin ecopaís o diésel lograron recuperar stock con la llegada de nuevos tanqueros.

Gasolineras de cadenas como Terpel y Primax confirmaron que los despachos desde Pascuales continúan operando normalmente, aunque el problema principal es el fuerte incremento en la demanda.

En algunos casos, el combustible vuelve a agotarse pocas horas después de recibir abastecimiento debido a las largas filas de vehículos y motocicletas.

Distribuidores alertan sobre racionamientos de combustible

El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, Ivo Rosero, aseguró que existen racionamientos de hasta el 50 % en centros de distribución como Pascuales y Beaterio.

Según Rosero, esta situación no es nueva y se ha registrado progresivamente durante gran parte de 2026 y finales del año pasado.

El dirigente también rechazó las acusaciones de supuesto acaparamiento por parte de las estaciones de servicio y señaló que las ventas del sector han caído aproximadamente un 30 %, representando pérdidas cercanas a los cinco millones de dólares diarios.

Problemas en la Refinería de Esmeraldas complican el escenario

Rosero explicó que la Refinería de Esmeraldas aún no opera plenamente tras el incendio registrado meses atrás.

Aunque algunas unidades retomaron actividades, indicó que la producción de diésel continúa muy por debajo de los niveles normales, generando presión sobre las importaciones de combustibles.

Además, mencionó que Ecuador enfrenta dificultades logísticas internacionales relacionadas con el transporte marítimo y la importación de derivados.

Expertos advierten problemas estructurales en el sector petrolero

El analista económico Alberto Acosta Burneo señaló que la actual crisis responde a varios factores simultáneos:

Escasez global de hidrocarburos

Retrasos logísticos internacionales

Toques de queda que afectan la distribución

Incremento extraordinario de la demanda

Reducción en la capacidad de refinación nacional

Acosta aseguró que la capacidad de refinación del país ha caído un 35 % desde 2021 y que la producción petrolera también registra una reducción significativa.

Debate sobre inversión privada vuelve al centro de la discusión

Tanto distribuidores como analistas coinciden en que Ecuador necesita replantear el modelo de gestión de Petroecuador y abrir la puerta a mayor inversión privada.

Rosero sugirió alianzas público-privadas para modernizar la Refinería de Esmeraldas y construir nueva infraestructura energética que permita reducir las importaciones de combustibles.

Por su parte, Acosta afirmó que países como Brasil, Guyana y México avanzaron gracias a modelos más abiertos a la inversión extranjera y privada en el sector energético.

Crisis de combustible en Ecuador: últimas noticias

Petroecuador y el abastecimiento nacional

Refinería de Esmeraldas: estado y reactivación

Toque de queda y distribución de combustibles

Con información de – El Universo