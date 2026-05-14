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May 14, 2026

La sombría advertencia de Tucker Carlson sobre el creciente consumo energético de los centros de IA

  • mayo 14, 2026
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El periodista plantea un escenario en el que las máquinas exigen cada vez más energía eléctrica hasta desplazar el consumo de los hogares.

El periodista estadounidense Tucker Carlson hizo una advertencia sobre el creciente consumo eléctrico de los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial (IA) y alertó sobre las posibles consecuencias para el suministro de la población.

Carlson describió un escenario hipotético en el que los residentes de la ciudad de Lake Tahoe (California) perderían el acceso a la electricidad porque toda la energía disponible sería destinada a un centro de datos cercano.

«Imaginemos que hoy se les ha comunicado a los 55.000 residentes permanentes de la ciudad de Tahoe que, de hecho, ya no se les va a suministrar electricidad», afirmó Carlson.

Según su relato, la empresa energética habría informado a los habitantes que toda la energía generada tendría que ser redirigida a instalaciones tecnológicas vinculadas a la IA, y que los residentes tendrían plazo hasta finales de 2027 para encontrar una nueva fuente de suministro.

El comentarista calificó la situación como «un poco distópica» y aseguró que no se opone al desarrollo de la inteligencia artificial ni a sus posibles aplicaciones beneficiosas.

Sin embargo, sostuvo que un escenario en el que las máquinas exijan cantidades crecientes de energía hasta desplazar el consumo eléctrico de los hogares debería ser motivo de debate.

Con información de – RT

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