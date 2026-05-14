Giro de Italia 2026: así será la etapa 6 y dónde ver EN VIVO a los ecuatorianos en busca de escalar posiciones

El Giro de Italia 2026 continúa este jueves 14 de mayo con una etapa clave para los velocistas y para los ciclistas ecuatorianos que buscan recuperar terreno en la clasificación general. Tras una dura jornada de montaña marcada por lluvia, caídas y neblina, Alexander Cepeda, Harold Martín López y Jhonatan Narváez afrontarán un recorrido de 142 kilómetros entre Paestum y Nápoles.

Cómo será la etapa 6 del Giro de Italia 2026

La sexta jornada presenta un perfil mayormente llano, ideal para un sprint masivo en la llegada a Nápoles.

El recorrido incluye un único puerto puntuable de cuarta categoría en Cava de’ Tirreni, ubicado durante la primera parte de la etapa.

Después del ascenso, el pelotón recorrerá tramos costeros y ondulados antes de ingresar al circuito urbano final, considerado técnico y exigente por sus curvas y cambios de ritmo.

La organización prevé una llegada explosiva, donde los equipos de velocistas intentarán controlar cualquier fuga.

Horario de la etapa 6 en Ecuador

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir la competencia desde muy temprano.

Horarios oficiales:

Inicio de la etapa: 07:05 (hora de Ecuador)

Llegada estimada: 10:06 (hora de Ecuador)

La transmisión en Sudamérica estará disponible a través de DSports y sus plataformas digitales para dispositivos móviles.

Así llegan los ecuatorianos tras la exigente etapa de montaña

La etapa 5 dejó importantes movimientos en la clasificación general luego de una jornada marcada por condiciones climáticas extremas.

Alexander Cepeda continúa siendo el mejor ecuatoriano en la general.

El corredor terminó 19.º en la etapa y actualmente ocupa el puesto 19 de la clasificación, a 6 minutos y 22 segundos del líder.

Por su parte, Harold Martín López protagonizó una destacada actuación al finalizar 11.º en la etapa reina del miércoles, escalando hasta la casilla 36 de la general.

Mientras tanto, Jhonatan Narváez perdió tiempo importante tras concluir en el puesto 47 de la jornada y ahora se ubica 41.º en la clasificación acumulada.

Afonso Eulálio sigue como líder del Giro

El portugués Afonso Eulálio mantiene la maglia rosa luego de superar una complicada etapa en las montañas de Basilicata.

La victoria de la quinta etapa fue para el español Igor Arrieta, quien brilló bajo lluvia y neblina en uno de los recorridos más exigentes de esta edición del Giro.

Lo que debes saber de la etapa 6

Evento: etapa 6 del Giro de Italia 2026

Recorrido: Paestum – NápolesDistancia: 142 kilómetros

Tipo de etapa: llana con circuito técnico final

Fecha: jueves 14 de mayo de 2026

Hora de salida en Ecuador: 07:05

Hora estimada de llegada: 10:06

Transmisión: DSports y plataformas móviles

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Con información de – El Universo