Registro Civil de Ecuador implementa bodas “Pet Friendly” con mascotas como testigos simbólicos

El Registro Civil del Ecuador implementó oficialmente las bodas “Pet Friendly” como parte de una estrategia de modernización y adaptación a las nuevas dinámicas familiares. La iniciativa permite que las mascotas acompañen a las parejas durante las ceremonias civiles y participen simbólicamente como testigos de la unión.

La entidad explicó que las mascotas ya no serán solo invitadas, sino parte activa de este momento especial para las familias ecuatorianas. Como parte de la experiencia, las parejas reciben un certificado simbólico de matrimonio en el que sus animales de compañía pueden dejar su huella junto a la firma de los contrayentes.

El proceso para incluir a las mascotas en las bodas civiles puede realizarse de manera sencilla a través de las agencias del Registro Civil o mediante la Agencia Virtual. Además, las redes sociales de la institución han contribuido a difundir este servicio entre la ciudadanía. Lizeth Simbaña, quien celebró su matrimonio junto a su perrita Kira en Quito, destacó la iniciativa y aseguró que “la atención fue increíble”.

Según Otton Rivadeneira, director general del Registro Civil, esta propuesta busca convertir a la institución en un referente regional de innovación y empatía. Entre enero y abril de 2026 se registraron 15.771 matrimonios en Ecuador, siendo Pichincha, Guayas y Manabí las provincias con mayor número de ceremonias. Con esta modalidad “Pet Friendly”, la entidad busca fortalecer los vínculos afectivos en los momentos más importantes de la vida ciudadana.

Con información de Informa Ecuador