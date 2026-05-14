MÉXICO, «Los médicos chinos no solo curaron mis ojos, sino que también cambiaron mi futuro», declaró en redes sociales la bahameña Paulamae Brice.

«La oscuridad había sido parte de mi vida, pero ahora puedo verlo todo», exclamó Brice, la primera paciente que recuperó la vista gracias a una operación gratuita realizada en el marco del programa chino de asistencia oftalmológica «Brightness Action», en Nassau, capital de Bahamas.

Su historia refleja una transformación más amplia: China y América Latina y el Caribe (ALC) han dejado atrás una relación centrada en el intercambio de materias primas por manufacturas para avanzar hacia una cooperación basada en la conectividad, el desarrollo sostenible, la innovación y el bienestar humano.

Ese proceso se consolidó durante la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, celebrada en mayo de 2025 en Beijing, cuando China propuso cinco programas enfocados en la solidaridad, el desarrollo, las civilizaciones, la paz y los pueblos.

Desde megaproyectos logísticos que acortan las distancias entre ambos lados del Pacífico hasta programas médicos que devuelven la visión a cientos de pacientes, la relación entre China y ALC comienza a traducirse cada vez más en beneficios concretos para la vida cotidiana de la población.

CONECTANDO OCÉANOS Y MERCADOS En ese contexto, uno de los principales exponentes de esta nueva etapa de modernización e integración es el puerto de Chancay, a unos 80 kilómetros al norte de Lima, capital de Perú, un megaproyecto que ha dotado a la región de una infraestructura de vanguardia.

Concebido en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, plataforma china de cooperación de alcance mundial, el puerto es operado desde su inauguración, en noviembre de 2024, por Cosco Shipping, empresa estatal china dedicada al transporte marítimo.

Por su ubicación geográfica privilegiada, el puerto de Chancay reduce el tiempo de transporte de las mercancías sudamericanas hacia Asia a unos 23 días, lo que supone una mejora sustancial con respecto al trayecto anterior.

Las proporciones de la obra son cuentos que también benefician a empresarios de países vecinos, como el ecuatoriano José Antonio Hidalgo, dedicado a la exportación de banano desde la ciudad portuaria de Guayaquil.

Antes, enviar su mercancía al puerto chino de Shanghai tomaba unos 35 días de viaje, pero con la apertura del enclave comercial de Chancay, la conexión marítima se ha vuelto más directa y competitiva.

«La ruta se ha vuelto mucho más eficiente, reduciendo el tiempo de tránsito a 27 días, y generando mejores condiciones de competitividad», apuntó a Xinhua Hidalgo, quien también es director de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador.

La expansión de la conectividad regional también se refleja en otros proyectos emblemáticos, como la llamada «autopista Beijing», que une Kingston, capital de Jamaica,con el centro turístico de Ocho Ríos, en el norte de la isla caribeña.

La vía, de 67,2 kilómetros y cuatro carriles, con una inversión superior a 700 millones de dólares, logró reducir de dos horas a unos 40 minutos el traslado entre ambas ciudades y generó oportunidades de empleo en el país caribeño.

ENFOCANDO A LA SOSTENIBILIDAD Y EL UNIVERSO Más allá de las grandes obras logísticas, el nuevo horizonte de la cooperación se orienta hacia la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, capaces de transformar el acero y el cemento en sistemas inteligentes impulsados ​​por energías limpias.

La empresa china BYD inauguró en abril de 2026 en la ciudad brasileña de Sao Paulo, una de las más pobladas de ALC, su primer tren monorriel en la región, integrado a la red local de metro.

Con una flota de 14 trenes con capacidad para 616 pasajeros cada uno, el tren transportará cerca de 100.000 personas al día cuando opere a plena capacidad.

«Facilitará mis desplazamientos diarios, mis estudios y mi trabajo. Este proyecto beneficiará a la población al brindarles mayor comodidad y movilidad en su vida cotidiana», declaró Joceny Farias, estudiante de biomedicina, a la Agencia de Noticias del Gobierno del estado de Sao Paulo.

Janaina Noronha, nutricionista, dijo sentirse aliviada porque el tren facilita muchas las cosas.

«Dependo completamente del transporte público, cuanto más haya, mejor para toda la población», afirmó.

Otro hito de la cooperación tecnológica China-ALC tendrá lugar en Bogotá, donde la empresa China Civil Engineering Construction Corporation construye el primer tren completamente eléctrico de Colombia.

Conocido como Regiotram de Occidente, el proyecto reducirá en 70.000 toneladas las emisiones de gases contaminantes, según dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, al inaugurar las obras el año pasado.

Cuando comience a operar en el segundo semestre de 2027, el sistema contará con 17 estaciones, 10 puentes y una gran cochera para vehículos.

La cooperación tecnológica entre China y ALC no se limita a las grandes obras de infraestructura, sino que también comienza a expandirse hacia ámbitos de investigación científica de vanguardia.

Un ejemplo es el radiotelescopio Bingo, desarrollado por universidades chinas y brasileñas en el estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, un proyecto que se sitúa a la región a la vanguardia de la astronomía y funciona además como centro de formación para jóvenes investigadores.

Así, la cooperación entre China y ALC no solo impulsa el avance en ámbitos de infraestructura y tecnología, sino que también busca generar beneficios tangibles para la población, desde una movilidad más limpia hasta nuevas oportunidades de investigación, formación y desarrollo sostenible.

DANDO PRIORIDAD AL ASPECTO HUMANO En Managua, capital de Nicaragua, jóvenes estudiantes se forman en robótica,mecatrónica y automatización industrial en el primer Taller Luban del continente americano.

En Bahamas, al norte del mar Caribe, pacientes con enfermedades oculares han recuperado la visión gracias a la iniciativa «Brightness Action».

Ambos son ejemplos de cómo la cooperación entre China y ALC comienza a traducirse en beneficios concretos para el trabajo, la salud y la vida cotidiana.

El Taller Luban Nicaragua, el número 37 de su tipo en el mundo, inaugurado en diciembre de 2025 en Managua, cuenta con laboratorios de mecatrónica, electrónica, automatización industrial, diseño y tecnologías de internet, además de un espacio dedicado a la docencia y la investigación.

César Carcache, supervisor técnico de la institución, afirmó que el Taller va a permitir proporcionar nuevas oportunidades laborales locales, en sectores como las compañías de producción industrial, etc.

En Bahamas, por su parte, la instalación de una clínica oftalmológica dentro del marco de la colaboración entre especialistas oftalmólogos chinos y bahameños, ha permitido brindar tratamientos a 203 personas hasta enero de 2026, entre ellas Brice, beneficiaria de este programa.

Michael Darville, ministro de Salud y Bienestar de Bahamas, expresó su agradecimiento al Gobierno chino y calificó el programa como un «regalo que cambia la vida» para los pacientes bahameños.

Bajo la premisa de la cooperación de beneficio mutuo, los intercambios científicos, tecnológicos, sanitarios y de sostenibilidad han aportado una dimensión humana a las relaciones China-ALC que trasciende el ámbito comercial, lo que pone de manifiesto que China y América Latina y el Caribe avanzan juntos como socios para obtener nuevas oportunidades de desarrollo para el futuro.

Aletaexpresó su agradecimiento al Gobierno chino y calificó el programa como un «regalo que cambia la vida» para los pacientes bahameños. Bajo la premisa de la cooperación de beneficio mutuo, los intercambios científicos, tecnológicos, sanitarios y de sostenibilidad han aportado una dimensión humana a las relaciones China-ALC que trasciende el ámbito comercial, lo que pone de manifiesto que China y América Latina y el Caribe avanzan juntos como socios para obtener nuevas oportunidades de desarrollo para el futuro. Aletaexpresó su agradecimiento al Gobierno chino y calificó el programa como un «regalo que cambia la vida» para los pacientes bahameños.

Bajo la premisa de la cooperación de beneficio mutuo, los intercambios científicos, tecnológicos, sanitarios y de sostenibilidad han aportado una dimensión humana a las relaciones China-ALC que trasciende el ámbito comercial, lo que pone de manifiesto que China y América Latina y el Caribe avanzan juntos como socios para obtener nuevas oportunidades de desarrollo para el futuro.

Con información de – Xinhua