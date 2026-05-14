Prueba piloto de Teslas autónomos para transporte público en zona rural. (Alemania)

Por Birgit Reichert (dpa)

Bitburgo (Alemania), 14 may (dpa) – Un proyecto piloto en la región del Eifel, en el oeste de Alemania, ayuda a quienes viven en el campo y no tienen coche, que ahora pueden desplazarse gratis al colegio o al médico en un Tesla autónomo.

La iniciativa es una colaboración entre la mancomunidad de Arzfeld y la empresa de ingeniería Tesla Automation, con sede en la cercana ciudad de Prüm, dirigida sobre todo a escolares y personas mayores. Además, es única en Alemania porque los Tesla circulan aquí con la actualización de software totalmente autónomo que lleva años en uso en Estados Unidos pero no está homologada aún en el país europeo.

Un Tesla Model Y circula de forma autónoma por las carreteras de la región de Eifel. Foto: Harald Tittel/dpa

«Es muy relajante»

Los estudiantes Emilia Fuchs y Lukas Müller suben al Tesla en la escuela de formación profesional de Gerolstein. En el coche siempre va un conductor que puede intervenir en caso de emergencia. En este caso introduce el destino, Bitburgo, el volante gira solo y el conductor apoya las manos en las rodillas.

El trayecto, de unos 40 kilómetros, discurre por carreteras secundarias con curvas, pasa por rotondas y bordea obras. El coche circula de forma autónoma: pone el intermitente, gira, detecta a los peatones que cruzan y adelanta por la izquierda a un coche estacionado. El conductor solo interviene una vez para aumentar la velocidad.

«Me encanta el viaje. Es muy relajante», dice Müller, de 20 años, que está estudiando para ser técnico electrónico en ingeniería industrial. «Me siento más seguro que si condujera yo mismo».

Fuchs (22), futura técnica comercial industrial, comenta: «Al principio me resultó un poco extraño, pero al cabo de unos minutos, cuando vi que funcionaba, me sentí más tranquila».

Al médico o a la compra

El proyecto está en marcha desde diciembre. Y está funcionando tan bien que ahora se va a ampliar a otros distritos y en el futuro a más días a la semana, según el presidente del distrito de Bitburgo-Prüm, Andreas Kruppert.

«Vemos en la conducción autónoma una gran oportunidad, especialmente para las zonas rurales», explicó. En la región del Eifel hay muchos municipios pequeños y muy pequeños. «Y siempre tenemos que recorrer largas distancias».

Aunque existen muchos sistemas de autobuses para garantizar la cobertura del transporte público, sigue siendo difícil ofrecer una frecuencia atractiva, añadió.

Las personas mayores utilizan los Tesla desde las granjas más remotas para ir a la farmacia, al médico o a hacer la compra. «Y demostramos que los proyectos de innovación no siempre tienen que empezar en el ámbito urbano. Esto también funciona en el medio rural», dijo por su parte el alcalde de Arzfeld, Johannes Kuhl.

Sin incidentes

Hasta la fecha no se han producido incidentes en los trayectos de los Tesla y los conductores han tenido que intervenir en contadas ocasiones.

Tesla también considera el proyecto del Eifel como una prueba interna más, porque utiliza allí dos Tesla Model Y fabricados en su planta europea de Grünheide, cerca de Berlín.

Kuhl reconoce que esperaba que a los jóvenes les parecieran geniales los viajes en coche autónomo, pero pensaba que habría reservas entre las personas mayores. No fue así: «Muchos están encantados y utilizan el servicio con regularidad», dice Kuhl. «A menudo preguntan explícitamente si puede venir el Tesla».

Con información de AGENCIA DPA