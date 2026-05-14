¿Quieres vivir el Mundial 2026 como en el estadio? Estos son los 6 televisores que recomiendan los expertos

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó. En apenas 29 días, 48 selecciones iniciarán la lucha por el trofeo más importante del fútbol mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras millones de aficionados se preparan para seguir cada partido desde casa, expertos en tecnología ya revelaron cuáles son los mejores televisores para disfrutar el Mundial con calidad de imagen, sonido envolvente y máxima fluidez.

El Mundial 2026 impulsará la venta de televisores premium

La próxima Copa del Mundo será histórica: contará con 104 partidos y se disputará en 16 ciudades sede.

El evento deportivo más esperado del planeta también se ha convertido en una oportunidad clave para la industria tecnológica, especialmente para fabricantes de televisores de alta gama.

Según el portal especializado Xataka, la experiencia ideal para seguir el torneo requiere pantallas de gran tamaño, altas tasas de refresco, brillo extremo y tecnologías avanzadas capaces de mostrar cada detalle del juego sin interrupciones ni desenfoques.

LG OLED evo G5: calidad de imagen casi perfecta

El modelo LG OLED evo G5 aparece como una de las opciones favoritas para los fanáticos del fútbol.

Su tecnología Reflection Free Premium minimiza los reflejos incluso en espacios iluminados, permitiendo disfrutar los partidos a cualquier hora del día.

Además, sus 165 Hz de refresco ofrecen movimientos fluidos y precisos, ideales para seguir jugadas rápidas y desplazamientos del balón sin distorsión.

Samsung Neo QLED QN90F: ideal para ver fútbol en grupo

La Samsung Neo QLED QN90F destaca por su tecnología MiniLED y sus amplios ángulos de visión, lo que permite observar el partido con claridad desde cualquier lugar de la sala.

El sistema Motion Xcelerator Turbo+ de 144 Hz mejora notablemente la fluidez de imagen, algo fundamental en transmisiones deportivas de alta velocidad.

Sony Bravia 9: sonido envolvente y precisión en movimiento

La Sony Bravia 9 de 75 pulgadas apuesta por una experiencia más inmersiva gracias a su tecnología Acoustic Multi-Audio, diseñada para simular el ambiente de un estadio.

Su algoritmo XR Motion Clarity optimiza el movimiento del balón y evita imágenes borrosas durante jugadas rápidas o repeticiones.

TCL C8K QD-MiniLED: brillo extremo para ver todos los detalles

Con un brillo de hasta 5.000 nits, la TCL C8K se posiciona como una de las televisiones más llamativas para eventos deportivos.

El modelo incluye Dolby Atmos, Google TV y audio firmado por Bang & Olufsen, características que buscan transformar la experiencia del usuario en casa.

Hisense apuesta por la inteligencia artificial y pantallas gigantes

La marca Hisense aparece dos veces en la lista gracias a sus innovaciones RGB MiniLED.

El modelo 55UR8S incorpora inteligencia artificial para detectar automáticamente eventos deportivos y ajustar la imagen en tiempo real, mientras que la gigantesca Hisense 116UX de 116 pulgadas promete una experiencia similar a un palco VIP.

Con 8.000 nits de brillo, sonido de 6.2.2 canales y 165 Hz de refresco, esta televisión apunta al segmento más exclusivo del mercado.

¿Qué debe tener un televisor para disfrutar el Mundial 2026?

Los especialistas coinciden en varios aspectos fundamentales:

Alta tasa de refresco (144 Hz o superior)

Tecnología OLED o MiniLED

Compatibilidad con Dolby Atmos y HDR

Pantallas grandes para mayor inmersión

Alto brillo para evitar reflejos

El Mundial 2026 no solo moverá emociones en las canchas, sino también el mercado tecnológico global, donde millones de aficionados buscarán actualizar sus dispositivos antes del pitazo inicial.

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Con información de – El Universo