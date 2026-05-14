Gabriela Rivadeneira denuncia “fraude procesal” tras suspensión de Revolución Ciudadana

La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, presentó una denuncia por presunto fraude procesal contra la fiscal que dispuso la suspensión del movimiento político en medio de la investigación del denominado caso Caja Chica. La dirigente correísta aseguró que existe una utilización de la justicia para afectar la participación electoral de la organización y debilitar a la oposición política en Ecuador.

Presentamos una denuncia por presunto fraude procesal contra la fiscal que dispuso la suspensión de la Revolución Ciudadana.

No podemos normalizar que la justicia se utilice como herramienta para eliminar adversarios políticos y manipular la contienda electoral.



Quieren quedarse… pic.twitter.com/nRgraLaCW3 — Gabriela Rivadeneira (@GabrielaEsPais) May 14, 2026

Revolución Ciudadana responde a suspensión del movimiento

La denuncia presentada por Gabriela Rivadeneira se produce luego de la decisión judicial que mantiene suspendida a la Revolución Ciudadana dentro de una investigación por presunto financiamiento irregular y lavado de activos.

Según la dirigente política, la medida constituye una acción orientada a alterar el escenario electoral y excluir a la principal fuerza de oposición del país. “No podemos normalizar que la justicia se utilice como herramienta para eliminar adversarios políticos y manipular la contienda electoral”, manifestó Rivadeneira.

La presidenta del movimiento agregó que existe la intención de dejar una papeleta “sin oposición y sin democracia”, cuestionando la independencia de las instituciones encargadas del proceso.

Caso Caja Chica aumenta tensión política en Ecuador

La suspensión de Revolución Ciudadana ocurre en el marco del denominado caso Caja Chica, investigación que analiza presuntas irregularidades relacionadas con financiamiento político y posibles operaciones de lavado de activos.

El proceso ha incrementado la confrontación entre el correísmo y el Gobierno, mientras distintos sectores políticos y sociales debaten sobre los límites entre control judicial, fiscalización electoral y persecución política.

La Revolución Ciudadana sostiene que las decisiones judiciales forman parte de una estrategia de “lawfare” contra líderes y movimientos vinculados al correísmo.

Rivadeneira cuestiona independencia de la justicia

En su pronunciamiento público, Gabriela Rivadeneira señaló que Ecuador necesita “instituciones independientes y no operadores al servicio del poder”. La dirigente insistió en que la denuncia busca dejar constancia de presuntas irregularidades en el proceso judicial que derivó en la suspensión del movimiento político.

La controversia se produce en un contexto de alta polarización política, tensiones institucionales y fuertes disputas alrededor de las elecciones seccionales y nacionales previstas para los próximos meses.

La Revolución Ciudadana continúa siendo la principal fuerza política vinculada al expresidente Rafael Correa y uno de los movimientos con mayor estructura electoral en Ecuador. Durante los últimos años, varios de sus dirigentes han denunciado persecución política, judicialización de la oposición y uso de instituciones del Estado para limitar su participación electoral.

El caso Caja Chica se suma a otros procesos judiciales y electorales que mantienen elevada la tensión política entre el correísmo, el Gobierno de Daniel Noboa y distintos sectores institucionales del país. FIN

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