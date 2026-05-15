Los viajes en ferrocarril en China aumentan un 6,8% en los primeros cuatro meses de 2026

BEIJING, Los viajes de pasajeros en los trenes de China experimentan un crecimiento constante en los primeros cuatro meses de este año, con aumento en el volumen de pasajeros y mejoras en la calidad del servicio, según informó el operador nacional, China State Railway Group Co., Ltd.

Un total de 1.560 millones de viajes de pasajeros en ferrocarril se realizaron en todo el país durante el período enero-abril, lo que representa un incremento del 6,8 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, de acuerdo con la misma fuente.

Como resultado del impulso que representa el creciente entusiasmo de los visitantes extranjeros por viajar a través de China, la red ferroviaria del país registró 7,83 millones de viajes de pasajeros extranjeros en los primeros cuatro meses de 2026, con un aumento del 33,9 por ciento interanual, señaló.

La ferroviaria estatal dijo, además, que ha ampliado los servicios multilingües y ha introducido otras comodidades de viaje para hacer frente a la creciente demanda entrante impulsada por la ampliación de las políticas de exención de visados ​​del país.

China ha ampliado sus políticas de exención de visados ​​para viajeros extranjeros en los últimos años, permitiendo estancias más largas y una mayor libertad de desplazamiento, al tiempo que ha introducido facilidades como la devolución instantánea de impuestos para los visitantes al momento de salir del país.

Durante este período, los viajes ferroviarios transfronterizos también continuaron creciendo: El ferrocarril China-Laos transportó 143.000 pasajeros, un 36,3 por ciento más que un año atrás, mientras que el ferrocarril de alta velocidad Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong manejó 11,78 millones de viajes transfronterizos, con un aumento del 14,8 por ciento, reveló la compañía.

Con información de – Xinhua