Gobierno incorpora 24 megavatios para estabilizar el sistema eléctrico en Esmeraldas tras falla en subestación

La crisis eléctrica en Esmeraldas obligó al Gobierno a incorporar de manera urgente 24 megavatios adicionales para estabilizar el suministro energético en la provincia, luego de la falla registrada en un transformador de la subestación Esmeraldas.

Mientras continúan los racionamientos y trabajos de reparación, CELEC EP avanza en la instalación de un nuevo transformador de 167 MVA que busca fortalecer de forma definitiva la red eléctrica provincial.

Emergencia eléctrica mantiene cortes en varios cantones

Desde la tarde del martes 12 de mayo, miles de ciudadanos en Esmeraldas, Quinindé, Atacames y Muisne enfrentan cortes programados de energía de hasta cuatro horas debido a la avería en la subestación principal.

La situación obligó a activar un operativo técnico conjunto entre CELEC EP, Transelectric, Termoesmeraldas, CNEL EP y el Cenace para contener la emergencia y evitar un colapso mayor en el sistema de distribución eléctrica.

Las autoridades señalaron que los trabajos se concentran en recuperar la estabilidad del servicio y disminuir gradualmente las afectaciones a hogares, comercios y entidades públicas.

Gobierno incorpora 24 MW para aliviar la crisis energética

Como medida temporal, el Ejecutivo anunció la incorporación de más de 24 megavatios al sistema eléctrico de Esmeraldas.

El plan de contingencia contempla:

14 MW transferidos desde la central Esmeraldas II.

5 MW provenientes del sector industrial.

5 MW generados mediante plantas eléctricas rentadas.

Con esta energía adicional se busca reducir los tiempos de racionamiento en las zonas más afectadas.

Las autoridades informaron que desde este viernes los cortes podrían disminuir a periodos de entre una y dos horas diarias en sectores del norte, centro y sur de la ciudad de Esmeraldas.

CELEC instala transformador estratégico de 167 MVA

De forma paralela, CELEC EP Transelectric ejecuta la instalación de un nuevo transformador de 167 MVA en la subestación Esmeraldas.

La obra, considerada estratégica para reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico provincial, representa una inversión de $ 5,4 millones financiada con recursos provenientes de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el cronograma oficial, el nuevo equipo entraría en operación a finales de mayo de 2026.

Este proyecto busca prevenir futuras emergencias eléctricas y aumentar la capacidad de respuesta ante picos de demanda o daños en la infraestructura.

Brigadas trabajan en recuperación de infraestructura

Las labores técnicas también incluyen la reparación de infraestructura afectada en distintos puntos de la provincia.

Entre las acciones previstas constan:

Reemplazo de 21 postes eléctricos.

Despliegue de 7 carros canasta.

Uso de siete grúas especializadas.

Participación de 14 grupos de trabajo con 56 técnicos y operarios.

Las brigadas trabajan de forma continua para acelerar el restablecimiento completo del servicio.

Comercios, escuelas y transporte sienten impacto de los apagones

Los cortes eléctricos volvieron a alterar la vida cotidiana de los esmeraldeños, generando escenas similares a los racionamientos registrados durante 2024.

Comerciantes y propietarios de negocios tuvieron que recurrir nuevamente a generadores portátiles para mantener operativos sus establecimientos.

Juan del Castillo, dueño de un almacén de componentes electrónicos, aseguró que tuvo que volver a utilizar una planta eléctrica que mantenía guardada desde los apagones del año pasado.

Además, el ruido de los generadores generó molestias en zonas comerciales y residenciales.

La emergencia también afectó el funcionamiento de instituciones educativas y oficinas públicas, mientras que varios semáforos quedaron fuera de servicio, complicando el tránsito vehicular.

Ante ello, agentes policiales fueron desplegados en distintos sectores para garantizar la movilidad y reforzar la seguridad ciudadana.

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Con información de – El Universo