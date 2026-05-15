El contaminante silencioso que ya respiramos todos y alarma a los científicos

Un estudio indica que diariamente podríamos estar inhalando un tipo de contaminante de silicona poco estudiado en mayor cantidad de lo que inhalamos PFAS o microplásticos.

Un equipo internacional de investigadores ha detectado altos niveles de metalsiloxanos, un tipo de contaminante de silicona poco estudiado, en el aire de ciudades, zonas rurales y hasta bosques, informó recientemente la Universidad de Utrecht, en Países Bajos.

El estudio, publicado en la revista Atmospheric Chemistry and Physics, reveló que las mayores concentraciones de estos compuestos se registraron en áreas urbanas y las más bajas, en zonas forestales. Por ejemplo, en la ciudad brasileña de Sao Paulo se contabilizaron hasta 98 nanogramos por metro cúbico de metilsiloxano, mientras que en los bosques de la localidad lituana de Rugsteliskis la cifra descendió a 0,9.

De acuerdo con los científicos, más de la mitad de los metilsiloxanos de gran tamaño molecular proceden de las emisiones vehiculares, en particular de aditivos presentes en los aceites de motor. Esto ocurre porque, como resisten altas temperaturas, no se descomponen por completo durante la combustión y terminan liberándose en los gases expulsados por el escape. A diferencia de otros hidrocarburos, estos compuestos son muy estables y pueden recorrer largas distancias en la atmósfera.

Un riesgo para la salud y el clima

Los especialistas advirtieron que las personas podríamos estar inhalando a diario más metilsiloxanos que sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) o microplásticos, ya que estos compuestos representan entre el 2 % y el 4,3 % de la masa de aerosoles orgánicos presentes en el aire.

Aunque sus efectos a largo plazo sobre la salud aún se desconocen, el equipo científico subrayó la urgencia de evaluarlos. También señaló que estos contaminantes podrían alterar la formación de nubes y otros procesos climáticos al modificar la tensión superficial y la nucleación del hielo.

Con información de – RT