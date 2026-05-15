El inesperado resultado de la prohibición de teléfonos móviles en las escuelas

La medida ha obligado a los estudiantes a retomar prácticas que su generación había reemplazado por la virtualidad.

Habiendo transcurrido casi un año desde que entró en vigor la prohibición del uso de teléfonos personales en las escuelas públicas y concertadas de todo el estado de Nueva York, docentes refirieron mejoras sustanciales en las habilidades de concentración y socialización del estudiantado, reportó The New York Post.

«Creo que la prohibición de los teléfonos móviles ha sido extraordinaria. Me ha asombrado la magnitud del cambio. Los niños realmente hablan entre sí en la escuela. Se sientan en el pasillo, interactúan, ríen, estudian, juegan», dijo al medio Jessica Chock-Goldman, directora de servicios clínicos del Bard High School Early College of Manhattan, en el Lower East Side de la ciudad de Nueva York.

Entretanto, Michael Simmon, profesor de estudios sociales de octavo grado, refirió que antes de la proscripción de los celulares, podía estar en un aula llena con 25 alumnos y, de todos modos, sentir que estaba solo.

A su decir, esa realidad cambió porque ya no está presente la distracción permanente asociada a los dispositivos. «Antes, los alumnos recibían una vibración en el teléfono o intentaban esconderlo para consultarlo. Ya no tienen ese lujo. Así que ahora están concentrados en la lección, en la tarea, en el trabajo», relató.

Simmon, quien imparte clases en una academia del Bronx, también aseguró que esas mejoras drásticas en la concentración de los estudiantes han redundado en que perciban «que el trabajo se ha vuelto más fácil». Aseveró asimismo que «se han reducido las pausas para ir al baño», así como «el bullicio en el aula».

Los cambios parecen haber trascendido el espacio de los salones de clase. Aseguró que en sitios como la cafetería, se observa que los educandos «están hablando entre ellos en lugar de estar pendientes de sus teléfonos». Ello ocurre porque, en su opinión, «ahora tienen que comunicarse, tienen que socializar. Tienen que hablar, saber cómo les ha ido el día, qué está pasando, qué clase tienen después, si hicieron la tarea».

Contracara

Chock-Goldman, educador de la escuela preparatoria Bard Early College, concordó con los hallazgos referidos por sus colegas, pero llamó a recordar que si bien la prohibición gozó del respaldo unánime de los profesores, los estudiantes se mostraron mucho menos entusiasmados con la restricción.

«Los teléfonos pueden ser un poco protectores. Es decir, te dan algo con lo que entretenerte si te sientes un poco ansioso al socializar. Ya no cuentan con esa herramienta protectora. Ahora se les exige que desarrollen habilidades sociales de una manera que antes no era necesaria», abundó.

Otros maestros, como Christina Montera, profesora de estudios sociales en una escuela secundaria del sur del Bronx, advierten que no todo es tan bueno como parece desde fuera, porque la responsabilidad de implementar las restricciones recayó en las escuelas. Donde ella trabaja, afirmó, algunos alumnos encontraron formas de burlar la prohibición, visto que no hay suficiente personal ni recursos para garantizar su cumplimiento.

Con información de – RT