Ecuador elegirá a sus representantes para el concurso mundial “Puente Chino” en China

El intercambio cultural y educativo entre Ecuador y China volverá a fortalecerse este mes con la realización del concurso internacional “Puente Chino”, una de las competencias más importantes del mundo para estudiantes extranjeros que aprenden idioma chino.

Según informó la Embajada de China en Ecuador, durante mayo se desarrollarán en Quito las clasificatorias nacionales para estudiantes de secundaria y universitarios, cuyos ganadores representarán a Ecuador en las finales mundiales que se celebrarán en China.

Imagen de archivo del evento realizado en 2025 en la Universidad San Francisco de Quito

“Puente Chino” promueve el aprendizaje del idioma y la cultura china

El concurso “Puente Chino” es una competencia global anual creada en 2002 con el objetivo de promover el aprendizaje del idioma chino mandarín, el conocimiento cultural y el intercambio entre jóvenes de diferentes países.

Actualmente, el certamen cuenta con categorías para estudiantes universitarios y de secundaria, y se desarrolla mediante eliminatorias nacionales en distintos países antes de llegar a la gran final internacional en China.

En 2026 se celebrará la edición número 25 del concurso universitario y la edición número 19 para estudiantes secundarios.

Quito acogerá la clasificatoria nacional para estudiantes secundarios

La Embajada de China confirmó que la clasificatoria nacional para estudiantes de secundaria se realizará el martes 19 de mayo a las 09h30 en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, en Quito.

El evento contará con la coorganización del Aula Confucio de Siyuan Academia de Lengua China y reunirá a jóvenes ecuatorianos que demostrarán sus habilidades en idioma chino, conocimientos culturales y talentos artísticos.

Los organizadores señalaron que el concurso no solo busca evaluar el dominio del idioma, sino también fortalecer el entendimiento cultural entre ambos países.

Universidad San Francisco será sede del concurso universitario

La clasificatoria nacional para estudiantes universitarios está prevista para el próximo 29 de mayo a las 10h00 en el Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito.

Este certamen será coorganizado por el Instituto Confucio de la Universidad San Francisco de Quito y permitirá definir a los representantes ecuatorianos que viajarán a China para participar en la final mundial.

China y Ecuador fortalecen el intercambio cultural

La Embajada de China en Ecuador destacó que “Puente Chino” se ha consolidado como una plataforma internacional que impulsa el intercambio cultural, académico y educativo entre China y los países participantes.

Además, resaltó que el concurso se ha convertido en un espacio donde los jóvenes ecuatorianos pueden mostrar su talento, fortalecer sus conocimientos y acercarse a la cultura china.

“Estamos seguros de que el ‘Puente Chino’ será tanto un escenario para que los jóvenes ecuatorianos muestren sus habilidades en la lengua china, como un festival en promoción del intercambio cultural entre China y Ecuador”, señaló la Embajada.

Crece el interés por el idioma chino en Ecuador

En los últimos años, el interés por el aprendizaje del idioma chino mandarín ha crecido en Ecuador, especialmente entre estudiantes universitarios y jóvenes que buscan oportunidades académicas, culturales y profesionales vinculadas con China.

Instituciones educativas, aulas Confucio y centros culturales han fortalecido programas de enseñanza del idioma, mientras el intercambio académico entre ambos países continúa ampliándose.

Con información de la Embajada de China en Ecuador