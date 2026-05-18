Ecuador cierra toque de queda con 3.422 detenidos y más de 700 vinculados a estructuras criminales

Tras quince días de operativos intensivos en varias provincias del país, Ecuador cerró la última jornada de toque de queda con un balance de 3.422 detenidos, de los cuales 717 tendrían vínculos con organizaciones criminales, según cifras oficiales de la Policía Nacional. Los controles ejecutados junto a las Fuerzas Armadas incluyeron allanamientos, decomisos de armas, droga y combustible, en medio de la estrategia del Gobierno para frenar la violencia y recuperar el control territorial.

Operativos simultáneos marcaron el fin del toque de queda

La última noche de restricciones, entre el domingo 17 y la madrugada del lunes 18 de mayo, estuvo marcada por operativos policiales y militares en zonas consideradas de alta conflictividad.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron puntos de control vehicular y patrullajes en distintos sectores estratégicos del país, especialmente en Durán, Samborondón y zonas priorizadas por inteligencia.

En Durán se instalaron controles Camex (Control de Armas, Municiones y Explosivos) para inspeccionar vehículos y personas que transitaban durante el horario restringido.

Mientras tanto, en la avenida Samborondón y el Puente de la Unidad Nacional, agentes policiales verificaban documentos y justificativos de circulación ante el escaso flujo vehicular.

Durán se mantiene como uno de los focos de intervención

Durante los operativos en Durán, mandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) señalaron que se mantienen acciones permanentes de vigilancia aérea y reconocimiento militar en el cantón.

Las autoridades sostienen que estas intervenciones han permitido afectar la logística y economías ilegales de grupos delictivos, además de generar una recuperación paulatina de actividades comerciales, familiares y deportivas.

En zonas rurales de Samborondón también se ejecutaron incursiones dirigidas contra presuntas estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y delitos organizados.

Más de 700 detenidos tendrían nexos con bandas criminales

Según el balance presentado por la Policía, durante los quince días de vigencia del toque de queda se ejecutaron:

56 operaciones contra estructuras criminales.

378 allanamientos.

3.422 detenidos en total.

De ese número:

1.910 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda.

1.512 fueron aprehendidas por otros delitos.

717 tendrían relación con organizaciones criminales.

Además, entre los capturados figuran dos objetivos de alto valor y 85 individuos considerados de interés penal relevante.

Decomisos de armas, droga y combustible

Los operativos también dejaron importantes incautaciones a nivel nacional:

405 armas de fuego decomisadas.

5,9 toneladas de droga incautadas.

49.584 galones de combustible retenidos.

108 vehículos recuperados.

179 motocicletas recuperadas.

Las autoridades confirmaron además que un presunto antisocial fue abatido durante las intervenciones.

Gobierno anuncia que los operativos continuarán

Antes de concluir oficialmente el toque de queda, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que las operaciones de control y seguridad continuarán en distintas provincias del país.

El Gobierno sostiene que el objetivo es seguir debilitando a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, extorsión, secuestro y otros delitos violentos que han incrementado los índices de inseguridad en Ecuador.

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Con información de – El Universo