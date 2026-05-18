Concurso de canto en idioma chino «Copa Cubo de Agua», un puente cultural entre China y Argentina

BUENOS AIRES, Argentina realizó este domingo la final de la edición 2026 del concurso de canto internacional en idioma chino «Copa Cubo de Agua», un evento cultural que se ha consolidado como un puente de amistad entre China y Argentina a través de la música y el intercambio cultural.

La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural Armenio, en el barrio capitalino de Palermo, y fue organizada por la Fundación de Cultura y Educación China en Argentina, con el apoyo de asociaciones culturales chinas, escuelas chinas y entidades locales.

Tras varias rondas preliminares y semifinales, 50 concursantes llegaron a la final, distribuidos en las categorías infantil, juvenil, adultos y extranjeros.

Participantes chinos, descendientes de chinos y argentinos interpretaron canciones en mandarín ante un público que siguió con entusiasmo cada presentación.

Entre las ganadoras destacó Cosset Yacqueline Gonzales Zambrano, quien emocionó al público con la canción «Mi corazón chino».

En entrevista con Xinhua, la joven de 24 años dijo que de la cultura china le atrae absolutamente todo.

«Me gusta la cultura, me gusta la comida, me encanta todo tipo de danzas y de arte chino», apuntó. Gonzales Zambrano señaló además que sueña con viajar a China, país de origen de sus abuelos, y recordó que estudió chino en el Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires.

A su juicio, la música fortalece los lazos entre ambos países y acerca a más personas a la cultura china. También resultó coronada en la gala la joven de 27 años Paz de Carabassa por su atrapante interpretación de «El mundo exterior».

Profesora de idioma chino, explicó que su interés por China nació de la cultura y del idioma, que considera «lo más lindo» de estudiar chino.

La joven destacó que cantar en chino en Argentina, así como interpretar canciones en español en China, ayuda a acercar ambas culturas.

También valoró que el concurso esté abierto incluso para quienes no dominan el idioma, convirtiéndose en una puerta de entrada para comenzar a estudiarlo.

En ese marco, el presidente de la Fundación de Cultura y Educación China en Argentina, Liu Fangyong, explicó que el objetivo del evento es «difundir la cultura tradicional china, profundizar el intercambio entre China y Argentina, mostrar los logros de la educación en idioma chino y formar a la nueva generación de descendientes chinos en el extranjero».

«Tras rondas de selección, los mejores concursantes de todas las categorías llegaron a la gran final, con actuaciones excelentes.

Hemos disfrutado del canto en chino, compartido la amistad y el afecto por la patria, y celebramos juntos este evento», resumió Liu.

Los organizadores destacaron que, desde 2011, la competencia se ha llevado a cabo con éxito en todo el mundo, con la participación en distintos países y regiones.

Valoraron, en especial,que la música y el arte continúan fortaleciendo los vínculos y la amistad entre ambos pueblos.

Con información de – Xinhua