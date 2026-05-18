Este hábito diario podría reducir un 35 % el riesgo de demencia

Una nueva investigación analizó los datos de más de 131.000 profesionales de la salud durante más de 40 años

Un estudio reveló que el consumo moderado de café o té con cafeína está asociado a un menor riesgo de demencia, especialmente en adultos mayores, informó recientemente The Conversation.

Los autores de la investigación, publicada en la revista JAMA, analizaron datos de más de 131.000 profesionales de la salud con un seguimiento de hasta 43 años. De los participantes, se descubrió que alrededor del 8 % había desarrollado demencia.

Un hallazgo inesperado

Sin embargo, se identificó que los adultos menores de 75 años, que habían tomado entre dos y tres tazas diarias de café con cafeína, mostraron hasta un 35 % menos riesgo de padecer dicha enfermedad degenerativa. Esta cantidad equivale a unos 250 y 300 miligramos de cafeína diarios.

Los científicos señalaron que la cafeína podría ayudar manteniendo activas las células cerebrales, reduciendo inflamación y evitando la acumulación de placas asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Además, el estudio observó beneficios similares en análisis de otras 38 investigaciones previas.

No obstante, los expertos advierten que el exceso no es mejor y puede interferir con el sueño o aumentar la ansiedad. Se observó que beber solo café descafeinado mostró tendencias negativas en algunos casos, posiblemente relacionadas con otros problemas de salud, como hipertensión o arritmias cardíacas. Ante este hallazgo, los investigadores señalan que la moderación en la ingesta de café permite cuidar la salud cerebral a largo plazo.

Con información de – RT