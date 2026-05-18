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May 18, 2026

Neymar regresa a Brasil: Carlo Ancelotti reveló la lista para el Mundial 2026

  • mayo 18, 2026
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La selección de Brasil ya tiene a sus elegidos para el Mundial de 2026. El técnico italiano Carlo Ancelotti anunció este lunes la convocatoria oficial de la “Canarinha”, lista que tiene como gran novedad y símbolo de celebración el regreso de Neymar.

El atacante brasileño disputará así su cuarto Mundial de fútbol, consolidándose como uno de los referentes históricos de Brasil y uno de los jugadores más mediáticos del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Neymar vuelve a escena y desata la ilusión brasileña

La convocatoria de Neymar generó una fuerte reacción en Brasil y en redes sociales, donde miles de aficionados celebraron el retorno del jugador a la selección nacional.

El delantero del Santos volverá a disputar una Copa del Mundo tras superar lesiones y varios meses de incertidumbre sobre su futuro futbolístico.

La decisión de Ancelotti marca además la primera convocatoria oficial del italiano al frente de la selección brasileña, proceso que genera enormes expectativas en el país pentacampeón del mundo.

Carlo Ancelotti apuesta por experiencia y juventud

La nómina presentada por Ancelotti mezcla futbolistas experimentados con jóvenes figuras que atraviesan un gran momento en Europa y Sudamérica.

Entre los nombres más destacados aparecen:

  • Vinícius Júnior
  • Raphinha
  • Casemiro
  • Bruno Guimarães
  • Gabriel Martinelli
  • Endrick

Brasil buscará recuperar el protagonismo mundial tras sus recientes eliminaciones en cuartos de final y semifinales en torneos internacionales.

La lista completa de convocados de Brasil

Porteros

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley (Roma)

Centrocampistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)

Brasil quiere recuperar la gloria mundial

Con Carlo Ancelotti al mando y Neymar nuevamente como líder futbolístico y emocional, Brasil intentará conquistar una nueva Copa del Mundo y recuperar el dominio histórico que convirtió a la “Canarinha” en una de las selecciones más exitosas del planeta.

La expectativa alrededor del equipo brasileño ya comenzó a crecer entre aficionados, analistas y medios deportivos de todo el mundo. FIN

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