Irán anuncia su decisión sobre la participación de su selección en el Mundial

La Cancillería iraní denuncia que EE.UU. ignora sus obligaciones como uno de los anfitriones del evento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní confirmó que el país aprobó la participación de su selección nacional en el Mundial de Fútbol que próximamente se celebrará en EE.UU., México y Canadá, agregando que la FIFA hará todo lo posible para resolver el problema de los visados estadounidenses.

«La decisión sobre la participación de la selección nacional de fútbol de Irán en la Copa Mundial se tomó con base en diversas evaluaciones realizadas por las partes responsables», manifestó Esmaeil Baghaei, portavoz de la Cancillería iraní, en una rueda de prensa.

Sin embargo, destacó que «la expedición de visados ​​para el cuerpo técnico y la selección nacional de fútbol de Irán es responsabilidad de los gobiernos anfitriones», y la FIFA apoya a Irán en su derecho de participar en la competición.

«Hace dos días, se celebró una reunión fructífera en Turquía entre funcionarios de la Federación de Fútbol [de Irán] y altos directivos de la FIFA, quienes nos aseguraron que la FIFA hará todo lo posible para garantizar que los anfitriones cumplan con su reglamento», reveló Baghaei.

«No cabe duda de que Estados Unidos ha incumplido reiteradamente sus obligaciones como anfitrión. Asimismo, los comentarios que sugieren que a algunos miembros de la selección nacional de fútbol de Irán se les podrían denegar los visados ​​con excusas inventadas son totalmente inaceptables», concluyó.

La participación de la nación persa en el evento deportivo ha estado en entredicho durante mucho tiempo. Según informaron medios en abril, un enviado cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la FIFA que reemplace a la selección de Irán por la de Italia en el próximo Mundial.

La República Islámica también ha expresado su preocupación al respecto. «Participaremos en el Mundial, pero sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones», sostuvo la Federación de Fútbol de Irán en una ocasión. Asimismo, el país ha exigido a la FIFA que retire a EE.UU. el derecho a organizar el Mundial debido a su agresión contra Irán.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había declarado anteriormente que la selección de Irán participará en la Copa del Mundo 2026. Mientras, a menos de un mes de la gran cita deportiva, el equipo iraní sigue esperando los visados ​​estadounidenses.

Con información de – RT