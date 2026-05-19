Calendario de Ecuador en el Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de la Tri

La emoción mundialista ya se vive en Ecuador. La Selección de fútbol de Ecuador disputará el Mundial 2026 en el grupo E junto con Selección de fútbol de Alemania, Selección de fútbol de Costa de Marfil y Selección de fútbol de Curazao. La Copa del Mundo, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después por ser el primer torneo con 48 selecciones. Aquí te contamos el calendario completo de la Tri, horarios y canales para seguir cada partido EN VIVO desde Ecuador.

¿Cuándo juega Ecuador en el Mundial 2026?

Los dirigidos por Sebastián Beccacece jugarán sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense.

Calendario oficial de Ecuador en el Mundial 2026

Fecha Partido Hora Ecuador Estadio Ciudad

Domingo 14 de junio Costa de Marfil vs. Ecuador 18:00 Lincoln Financial Field Filadelfia

Sábado 20 de junio Ecuador vs. Curazao 19:00 Arrowhead Stadium Kansas City

Jueves 25 de junio Ecuador vs. Alemania 15:00 MetLife Stadium Nueva York / Nueva

Jersey

El duelo ante Alemania aparece como el partido más exigente para la Tricolor en la primera fase, mientras que Costa de Marfil llega con figuras de las principales ligas europeas.

Curazao, por su parte, disputará su primera Copa del Mundo.

El grupo E: así llega Ecuador al Mundial

La Tri afrontará el Mundial 2026 con una generación consolidada y una de las mejores campañas de eliminatorias de su historia.

El equipo ecuatoriano buscará superar lo conseguido en Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, cuando alcanzó por primera vez los octavos de final.

El nuevo formato del torneo permitirá que clasifiquen a la siguiente ronda:

Los dos primeros de cada grupo.

Los ocho mejores terceros.

Esto aumenta las posibilidades de clasificación para selecciones competitivas como Ecuador.

Dónde ver EN VIVO el Mundial 2026 en Ecuador

Los aficionados ecuatorianos tendrán varias opciones para seguir la Copa del Mundo.

Canales oficiales para ver a Ecuador

Canal Tipo de señal Partidos disponibles Teleamazonas Señal abierta 40 partidos y todos los de Ecuador DSports / DGO TV paga y streaming Los 104 partidos Paramount+ Streaming 104 partidos vía DSports Disney+ Streaming 30 partidos

Teleamazonas será el único canal de señal abierta que transmitirá todos los encuentros de la Tri.

Los estadios donde jugará Ecuador en Estados Unidos

Lincoln Financial Field – Filadelfia

Lincoln Financial Field tiene capacidad para cerca de 69.000 espectadores y será sede de seis partidos del Mundial.

Arrowhead Stadium – Kansas City

Arrowhead Stadium es considerado uno de los estadios con mejor ambiente de la NFL y puede albergar a más de 73.000 aficionados.

MetLife Stadium – Nueva York/Nueva Jersey

MetLife Stadium es uno de los recintos más imponentes del torneo, con capacidad superior a los 82.000 espectadores.

Ecuador sueña con hacer historia en Norteamérica

La clasificación consecutiva a los últimos mundiales confirma el crecimiento sostenido del fútbol ecuatoriano.

Con jugadores que militan en Europa y una generación joven pero competitiva, Ecuador buscará convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026 y pelear por llegar más lejos que nunca en una Copa del Mundo.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Ecuador y su camino rumbo al Mundial

La mejor participación de la Tri en una Copa del Mundo

Sebastián Beccacece y el nuevo proceso de Ecuador

Con información de – El Universo