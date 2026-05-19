Ciudades de primer nivel de China reportan aumento en precio de vivienda en abril

BEIJING, Los precios de las viviendas en las ciudades de primer nivel de China, es decir, Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, aumentaron el mes pasado en comparación con marzo, mientras que las ciudades de segundo y tercer nivel reportaron reducciones en las caídas de precios o niveles de precios sin cambios, según datos oficiales publicados hoy lunes.

Los precios de las viviendas nuevas en las cuatro ciudades de primer nivel aumentaron un 0,1 por ciento intermensual en abril, según el Buró Nacional de Estadísticas (BNE).

Las ciudades de segundo nivel experimentaron un menor descenso de precios del 0,1 por ciento, mientras que los precios en las ciudades de tercer nivel cayeron un 0,3 por ciento, al igual que en el mes anterior.

Se observaron tendencias similares en el mercado de reventa de viviendas, de acuerdo con los datos del BNE.

El informe mensual del BNE realiza un seguimiento de los precios de propiedades residenciales en 70 ciudades importantes de China, las cuales comprenden las cuatro ciudades de primer nivel, 31 ciudades de segundo nivel y 35 ciudades de tercer nivel.

Wang Zhonghua, estadístico del BNE indicó que de las 70 ciudades analizadas, 21 registraron aumentos intermensuales o precios sin cambios en el mercado de viviendas nuevas, lo que representa cinco ciudades más que en marzo.

En el mercado de reventa, esta cifra alcanzó las 16 ciudades, una menos respecto al mes anterior.

En la comparación interanual, los precios de venta en todas las categorías de ciudades disminuirán en general.

Sin embargo, las ciudades de primer nivel experimentaron una reducción en las caídas de precios tanto en el mercado de viviendas nuevas como de reventa.

La mayoría de las otras ciudades principales reportaron descensos más reducidos o sin cambios, aunque las ciudades de tercer nivel mostraron descensos ligeramente más rápidos en los precios de viviendas nuevas.

Con información de – Xinhua