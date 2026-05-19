Cielo soleado y radiación extrema en Ecuador: estas serán las provincias más afectadas 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta en varias provincias del país este martes 19 de mayo de 2026. Mientras gran parte de la Costa y la Sierra tendrán cielos despejados y altas temperaturas, la Amazonía registrará lluvias y lloviznas ocasionales.

Radiación ultravioleta extrema en la Sierra y parte de la Costa

El pronóstico del Inamhi advierte que provincias como Pichincha y Loja alcanzarán niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV), una condición que representa riesgos para la salud si existe exposición prolongada al sol.

En el borde costero de Manabí y Santa Elena también se prevén índices altos de radiación, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, entre las 10:00 y las 15:00.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol, utilizar protector solar, ropa ligera de manga larga y mantenerse hidratado.

Así estará el clima en Ecuador este martes

Para esta jornada, el panorama climático será estable en gran parte del país.

El Inamhi prevé cielos soleados en el sur del Litoral y en buena parte de la región Interandina.

En contraste, la región Amazónica tendrá precipitaciones dispersas y lloviznas ocasionales, principalmente durante la tarde y noche.

Temperaturas previstas por región

Litoral: entre 30 °C y 32 °C

Sierra: entre 17 °C y 25 °C

Amazonía: entre 26 °C y 31 °C

Galápagos: entre 30 °C y 32 °C

¿Qué significa una radiación UV extremadamente alta?

Los niveles extremos de radiación ultravioleta pueden causar daños en la piel y afectar la vista en pocos minutos de exposición sin protección.

Especialistas recomiendan:

Usar bloqueador solar con FPS alto.

Evitar actividades al aire libre en horas pico.

Utilizar gafas con protección UV.

Mantenerse hidratado constantemente.

Provincias con mayor alerta por radiación solar

Según el reporte del Inamhi, las zonas con mayor intensidad de radiación serán:

Pichincha

Loja

Santa Elena

Manabí

Las condiciones atmosféricas y la disminución de nubosidad favorecen el incremento de la radiación solar en estas localidades.

Pronóstico del clima en Ecuador

Alertas meteorológicas del Inamhi

Consejos para protegerse de la radiación UV

Temperaturas extremas en Ecuador

Con información de – El Universo