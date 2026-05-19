Urgente!

China alcanza nuevo hito en su proyecto de energía solar espacial
UE.- Merkel anima a la UE a «seguir regulando» las redes sociales y la IA por suponer «un riesgo» para la democracia
Cielo soleado y radiación extrema en Ecuador: estas serán las provincias más afectadas 
El arte de redactar un ensayo universitario convincente
May 19, 2026

Cielo soleado y radiación extrema en Ecuador: estas serán las provincias más afectadas 

  • mayo 19, 2026
  • 0
  • 228
  • 2 Min Read

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta en varias provincias del país este martes 19 de mayo de 2026. Mientras gran parte de la Costa y la Sierra tendrán cielos despejados y altas temperaturas, la Amazonía registrará lluvias y lloviznas ocasionales.

Radiación ultravioleta extrema en la Sierra y parte de la Costa

El pronóstico del Inamhi advierte que provincias como Pichincha y Loja alcanzarán niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta (UV), una condición que representa riesgos para la salud si existe exposición prolongada al sol.

En el borde costero de Manabí y Santa Elena también se prevén índices altos de radiación, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, entre las 10:00 y las 15:00.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol, utilizar protector solar, ropa ligera de manga larga y mantenerse hidratado.

Así estará el clima en Ecuador este martes

Para esta jornada, el panorama climático será estable en gran parte del país.

El Inamhi prevé cielos soleados en el sur del Litoral y en buena parte de la región Interandina.

En contraste, la región Amazónica tendrá precipitaciones dispersas y lloviznas ocasionales, principalmente durante la tarde y noche.

Temperaturas previstas por región

Litoral: entre 30 °C y 32 °C

Sierra: entre 17 °C y 25 °C

Amazonía: entre 26 °C y 31 °C

Galápagos: entre 30 °C y 32 °C

¿Qué significa una radiación UV extremadamente alta?

Los niveles extremos de radiación ultravioleta pueden causar daños en la piel y afectar la vista en pocos minutos de exposición sin protección.

Especialistas recomiendan:

Usar bloqueador solar con FPS alto.

Evitar actividades al aire libre en horas pico.

Utilizar gafas con protección UV.

Mantenerse hidratado constantemente.

Provincias con mayor alerta por radiación solar

Según el reporte del Inamhi, las zonas con mayor intensidad de radiación serán:

  • Pichincha
  • Loja
  • Santa Elena
  • Manabí

Las condiciones atmosféricas y la disminución de nubosidad favorecen el incremento de la radiación solar en estas localidades.

  • Pronóstico del clima en Ecuador
  • Alertas meteorológicas del Inamhi
  • Consejos para protegerse de la radiación UV
  • Temperaturas extremas en Ecuador

Con información de – El Universo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020