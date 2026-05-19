Secap ofrece 90.000 cupos para cursos virtuales gratuitos en Ecuador: programación web, comercio electrónico y mecánica automotriz entre las opciones

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) impulsa un ambicioso programa de formación virtual gratuita que busca beneficiar a 90.000 personas en Ecuador durante 2026. Entre las capacitaciones más demandadas están programación web, comercio electrónico, gastronomía y mecánica automotriz, áreas orientadas a mejorar la empleabilidad y fortalecer el emprendimiento.

Miles de jóvenes acceden a cursos gratuitos del Secap

Actualmente, el programa ya suma cerca de 30.000 inscritos a escala nacional, según informó Kerly Moscoso, directora zonal 5 del Secap.

En Guayaquil, jóvenes como Gregory Valenzuela, Juan Reyes y Juan Tumbaco forman parte del curso de programación web, una de las capacitaciones más buscadas por quienes desean ingresar al mundo tecnológico o mejorar su perfil profesional.

“Mientras buscaba trabajo encontré los cursos del Secap y me llamó la atención la programación web, porque podía estudiar gratis y a cualquier hora”, contó Valenzuela.

Los estudiantes coinciden en que la modalidad virtual les permite avanzar desde casa y adaptar el aprendizaje a sus horarios personales.

¿Qué cursos virtuales gratuitos ofrece el Secap?

El programa contempla capacitaciones en distintas áreas técnicas y digitales con alta demanda laboral en Ecuador.

Cursos disponibles:

Programación web

Comercio electrónico

Mecánica automotriz

Gastronomía

Electricidad básica

Emprendimiento

Mantenimiento de computadoras

Las capacitaciones tienen una duración de entre 60 y 90 horas y cuentan con certificación oficial, un requisito cada vez más solicitado por empresas y empleadores.

Programación web: uno de los cursos más demandados

El curso de programación web permite a los estudiantes trabajar con herramientas como Visual Studio Code para desarrollar interfaces y aplicaciones digitales.

Los grupos están integrados por entre doce y catorce participantes, quienes reciben acompañamiento constante de tutores especializados.

“La experiencia ha sido dinámica y entretenida.

Los tutores explican las dudas hasta que el tema quede claro”, relató Juan Tumbaco.

Además de las clases virtuales, los alumnos reciben material complementario, asesorías y seguimiento académico.

Beneficios de estudiar en modalidad virtual

Uno de los principales atractivos del programa es que la plataforma está habilitada las 24 horas del día, permitiendo a los usuarios estudiar desde cualquier lugar.

Los estudiantes destacaron que esto reduce costos y tiempos de movilización, especialmente para quienes viven lejos de los centros urbanos.

El Secap también habilita laboratorios presenciales para quienes no disponen de computadora o acceso estable a internet.

La meta del Secap: fortalecer la empleabilidad en Ecuador

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Ministerio del Trabajo para ampliar las oportunidades laborales y fortalecer competencias técnicas en jóvenes y mujeres emprendedoras.

Según Kerly Moscoso, el objetivo es que más ecuatorianos obtengan certificados que respalden sus conocimientos y les permitan acceder a mejores oportunidades de empleo.

“Muchas personas aprenden oficios de manera práctica, pero no cuentan con un documento que valide su experiencia”, explicó la funcionaria.

Requisitos para acceder a los cursos del Secap

Los interesados deben cumplir ciertas condiciones para postular:

Tener entre 18 y 25 años.

No estar afiliados al IESS.

Estar registrados en la plataforma Encuentra Empleo.

En el caso de las mujeres, el rango permitido es de 45 a 64 años.

Las inscripciones se realizan a través del portal del Ministerio del Trabajo, en la sección “Capacítate en línea”.

Uno de los desafíos: evitar la deserción

Aunque la acogida del programa ha sido positiva, el Secap reconoce que uno de los mayores retos es reducir el abandono de los cursos.

Las autoridades realizan seguimientos permanentes y acompañamiento telefónico para ayudar a quienes presentan dificultades técnicas o académicas.

El proyecto tendrá inicialmente una duración de dos años y cuenta con financiamiento internacional, aunque las autoridades esperan extenderlo debido a la alta demanda registrada en distintas provincias.

Cómo registrarse en Encuentra Empleo

Cursos gratuitos en Ecuador

Ofertas laborales del Ministerio del Trabajo

Capacitación tecnológica para jóvenes

Con información de – El Universo