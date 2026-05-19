Alto funcionario de OMS destaca papel de China al abordar desafíos de salud global 

BEIJING, China es un actor clave a la hora de abordar los desafíos de salud globales, y la cooperación multilateral es el único camino viable para promover la salud mundial, afirmó Saia Ma’u Piukala, directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Pacífico Occidental, en una entrevista reciente con Xinhua.

«En China, la atención médica no es considerada un gasto fiscal, sino una inversión», dijo Piukala.

Después de visitar comunidades de todo el país en los últimos años, quedó impresionado por el progreso de China en la lucha contra las enfermedades crónicas y su creciente uso de tecnologías digitales en el monitoreo de la salud y la investigación clínica.

China ha seguido expandiendo su sistema de atención médica en los últimos años, y el seguro médico básico cubre ahora a más del 95 por ciento de la población.

La esperanza de vida promedio en China alcanzó los 79,25 años en 2025.

El país también ha fortalecido la vigilancia de enfermedades, la infraestructura de salud pública y los servicios de atención médica de nivel primario.

Estos esfuerzos están alineados con los objetivos estratégicos más amplios de la OMS, como abordar las causas raíz de la mala salud e impulsar la atención primaria de salud, señaló Piukala.

Destacó además que el XV Plan Quinquenal de China sitúa la salud pública en un lugar destacado de la agenda política, con un enfoque en la atención médica de las bases y la innovación tecnológica.

«En un momento en que muchos países están recortando el gasto en salud debido a las presiones económicas, China está aumentando su inversión y compromiso con la atención médica», afirmó.

«Esa experiencia podría ofrecer lecciones valiosas no sólo para la región del Pacífico Occidental, sino también para el resto del mundo».

A medida que las tensiones geopolíticas, las dificultades financieras y los riesgos de salud cada vez más complejos presionan la cooperación mundial en salud, Piukala mencionó que la solidaridad internacional se está volviendo más importante que nunca.

China ha demostrado su compromiso con el multilateralismo mediante acciones concretas.

En 2025, China envió 1.061 miembros del médico personal a 57 países, brindando servicios a más de 2,06 millones de pacientes.

China también ha apoyado los esfuerzos de control de la malaria en países de África y del Sudeste Asiático.

Bajo la Estrategia de Cooperación de País China-OMS para 2022-2026, las dos partes han ampliado la cooperación, como la puesta a prueba de sistemas integrados de prestación de servicios de atención médica centrados en las personas en China.

Los programas conjuntos también han ayudado a países como Camboya y Laos a avanzar en sus esfuerzos para eliminar la esquistosomiasis.

«Ya sea en una pequeña aldea del Pacífico o en una megaciudad de China, nuestra visión es la misma: permitir que las personas vivan vidas más largas,más saludables y con dignidad», expresó.

«La salud nos conecta a todos, y abordar los desafíos de salud compartidos requiere que los países trabajen juntos».

Con información de – Xinhua