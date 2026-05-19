“Pensábamos que nunca íbamos a ir a un Mundial”: Giovanny Espinoza revive la histórica clasificación de Ecuador y emociona a la hinchada

A casi 25 años de la primera clasificación de Ecuador a una Copa del Mundo, el exseleccionado Giovanny “La Sombra” Espinoza recordó uno de los momentos más emocionantes en la historia del fútbol ecuatoriano. El exdefensor revivió la tensión, el sufrimiento y la alegría que marcaron el empate ante Uruguay en 2001, resultado que llevó a la Tricolor por primera vez a un Mundial.

El día que Ecuador cambió su historia en el Atahualpa

El 7 de noviembre de 2001 quedó grabado para siempre en la memoria de los ecuatorianos.

Cerca de 50.000 personas llenaron el Estadio Olímpico Atahualpa para acompañar a la selección en el partido decisivo rumbo al Mundial Corea-Japón 2002.Sin embargo, el inicio fue dramático.

Uruguay silenció el estadio tras un penal convertido por Nicolás Olivera, luego de una falta cometida por Giovanny Espinoza.

“Todos estábamos esperando que se abra el arco.

Yo tenía más ansiedad porque había estado involucrado en esa jugada del penal”, recordó el exzaguero.

El gol de Kaviedes que hizo explotar al país

Cuando el tiempo avanzaba y la clasificación parecía complicarse, apareció la jugada que cambió la historia del fútbol ecuatoriano.

Un centro de Álex Aguinaga encontró a Jaime Iván Kaviedes dentro del área.

El delantero conectó de cabeza y marcó el empate que clasificó a Ecuador a su primer Mundial.“El estadio explotó.

Ahí nació el ‘Sí se puede’ porque la gente pensaba que nunca íbamos a clasificar”, recordó Espinoza.

La celebración se extendió más allá del estadio.

Quito quedó paralizada por la emoción y miles de personas salieron a las calles para festejar.

“La gente no tenía esa credibilidad”

Para Giovanny Espinoza, aquella clasificación no solo representó un logro deportivo, sino también un momento de unión nacional en medio de una crisis social y económica.

“Estábamos pasando un momento político y social muy difícil y ahí se sintió la alegría y el cambio que vivió el país”, afirmó.

En 2001, Ecuador atravesaba uno de los periodos más complejos tras la dolarización, la migración masiva y la inestabilidad política.

El fútbol se convirtió en una esperanza colectiva.

La actual Selección de Ecuador ilusiona rumbo al Mundial 2026

El exdefensor también destacó el nivel de la actual selección ecuatoriana y elogió la solidez defensiva del equipo que disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ecuador integrará el Grupo E junto con:

Alemania

Costa de Marfil

Curazao

La Tricolor disputará su quinta Copa del Mundo tras participar en:

Corea-Japón 2002

Alemania 2006

Brasil 2014

Qatar 2022

Giovanny Espinoza sigue ligado al fútbol ecuatoriano

Actualmente, Espinoza trabaja como asistente técnico de Leones FC, club que consiguió el ascenso a la Serie A de la Liga Ecuabet en 2026.

El excentral continúa vinculado al desarrollo del fútbol ecuatoriano y asegura que la nueva generación tiene el talento necesario para seguir haciendo historia.

El legado del “Sí se puede” en Ecuador

La frase “Sí se puede”, que nació durante aquellas eliminatorias, se convirtió en uno de los símbolos deportivos más importantes del país.

Para millones de ecuatorianos, la clasificación al Mundial 2002 representó mucho más que fútbol: fue un momento que devolvió esperanza y orgullo nacional.

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Con información de – El Universo