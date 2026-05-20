Amistad duradera China-Rusia gozará de un apoyo popular aún mayor 

BEIJING, La amistad duradera entre China y Rusia gozará de un apoyo popular aún mayor, afirmó hoy martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun.

Guo hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular cuando se le pidió que comentara sobre una encuesta, realizada por las partes china y rusa del Consejo de Educación del Comité para la Amistad, la Paz y el Desarrollo China-Rusia, sobre la amistad de la juventud y el intercambio cultural entre personas de 18 a 35 años en ambos países.

Hace unos días, el Centro de Investigación de Opinión Global de la Universidad Renmin de China celebró un evento de lanzamiento del informe de la encuesta, señalando que más del 80 por ciento de los encuestados consideran que las relaciones China-Rusia son amistosas.

«La encuesta es un verdadero barómetro de la opinión pública en China y Rusia.

Sus resultados reflejan la altura de las relaciones bilaterales y la esperanza de más intercambios entre los jóvenes», mencionó Guo.

Al señalar que el presidente ruso, Vladimir Putin, comienza hoy su visita de Estado a China, Guo expresó su total confianza en que, bajo la guía estratégica del presidente chino, Xi Jinping, y del presidente Putin, la duradera amistad China-Rusia gozará de un apoyo popular aún mayor.

Los jóvenes de ambos países colaborarán e inyectarán nueva vitalidad a la asociación estratégica integral de coordinación de la nueva era entre China y Rusia, añadió.

Con información de – Xinhua