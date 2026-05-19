Neymar vuelve al Mundial: Carlo Ancelotti lo convoca para liderar a Brasil en la Copa del Mundo 2026

La selección de Brasil confirmó una de las noticias más esperadas por el fútbol mundial: Neymar jugará el Mundial 2026. El delantero del Santos fue incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria oficial de la Canarinha para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El regreso del máximo goleador histórico de Brasil marca uno de los grandes acontecimientos previos al torneo y genera enorme expectativa entre los aficionados.

Neymar disputará su cuarto Mundial con Brasil

A sus 34 años, Neymar volverá a vestir la camiseta verdeamarela en una Copa del Mundo, luego de meses de incertidumbre sobre su estado físico y continuidad en la selección.

El delantero no jugaba con Brasil desde octubre de 2023 y su convocatoria representa la primera citación oficial realizada por Carlo Ancelotti desde que asumió el mando de la selección brasileña.

Con 79 goles en 128 partidos, Neymar es el máximo anotador histórico de la Canarinha y uno de los futbolistas más influyentes del continente en las últimas décadas.

Carlo Ancelotti apuesta por experiencia y juventud

La lista presentada por el técnico italiano mezcla figuras consolidadas y jóvenes talentos que llegan en gran nivel al Mundial 2026.

Entre los nombres más destacados aparecen:

Vinícius Júnior

Raphinha

Casemiro

Marquinhos

Bruno Guimarães

Gabriel Martinelli

Endrick

Ancelotti también sorprendió con la convocatoria del portero Weverton, actualmente en Gremio.

Vinícius y Raphinha liderarán el ataque brasileño

Brasil llegará al Mundial con un poderoso frente ofensivo encabezado por Vinícius Júnior y Raphinha, dos de las grandes figuras del fútbol europeo.

Raphinha aterriza como campeón de LaLiga con el Barcelona, mientras Vinícius buscará recuperar protagonismo internacional tras una temporada irregular con el Real Madrid.

La presencia de Neymar añade experiencia y liderazgo a una plantilla que combina velocidad, técnica y profundidad ofensiva.

Brasil ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026

La Canarinha integrará el Grupo C junto con:

Marruecos

Escocia

Haití

El Mundial 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será la primera edición con 48 selecciones participantes.

Convocatoria completa de Brasil para el Mundial 2026

Porteros

Alisson

Ederson

Weverton

Defensores

Alex Sandro

Danilo

Léo Pereira

Bremer

Douglas Santos

Gabriel Magalhães

Ibáñez

Marquinhos

Wesley

Mediocampistas

Bruno Guimarães

Casemiro

Danilo

Fabinho

Lucas Paquetá

Delanteros

Endrick

Gabriel Martinelli

Igor Thiago

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Neymar

Raphinha

Rayan

Vinícius Júnior

Neymar buscará su revancha en la Copa del Mundo

El atacante brasileño llega a Norteamérica 2026 con la misión de conquistar el título que le ha sido esquivo durante toda su carrera.

Tras disputar los Mundiales de 2014, 2018 y 2022, Neymar intentará liderar nuevamente a Brasil hacia una nueva estrella mundialista.

Calendario del Mundial 2026

Grupos completos del Mundial

Convocados de las selecciones sudamericanas

Neymar y su carrera con Brasil

Con información de – El Universo