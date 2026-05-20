China acelera aplicación de la IA en atención médica

BEIJING, En cuestión de segundos, un «cerebro inteligente» impulsado por inteligencia artificial (IA) en el Hospital de Estomatología del Oeste de China puede diagnosticar más de 30 enfermedades dentales comunes.

Incluso genera gráficos de diagnóstico «visualizados» para ayudar a los pacientes a comprender mejor sus afecciones.

Los expertos del sector creen que esta tecnología está ayudando a reducir la brecha de información entre los médicos y los pacientes.

«Antes teníamos que dedicar mucho tiempo a explicar términos médicos complejos que a los pacientes les resultaba difícil comprender.

Ahora, la IA les ayuda a entender sus afecciones de forma más intuitiva», afirmó Wang Chenglin, dentista del hospital.

En el centro médico, un modelo clínico a gran escala para patología oral sirve como «mentor en la nube» para los médicos residentes, lo que permite la detección y el tratamiento tempranos con una precisión de entre el 80 y el 90 por ciento.

La implementación de la IA en el hospital refleja una tendencia más amplia en toda China.

Desde la interpretación de las imágenes médicas hasta la asistencia en la toma de decisiones clínicas, e incluso la predicción de los riesgos de las enfermedades, la IA está transformando la forma en que trabajan los médicos y cómo los pacientes reciben atención.

Este progreso se ha visto impulsado por la iniciativa que está implementando China a nivel nacional para potenciar la atención médica basada en la IA.

En 2025, la Comisión Nacional de Salud y otros departamentos pertinentes emitieron un conjunto de directrices para promover el uso de herramientas de IA con el fin de mejorar la calidad de los servicios de salud del país.

El XV Plan Quinquenal (2026-2030) contempla la aplicación ordenada de tecnologías digitales e inteligentes en áreas como el diagnóstico asistido, la medicina de precisión, la gestión sanitaria, los servicios de seguros médicos y la atención a los adultos mayores.

Hasta el primero de mayo de 2025, el país había lanzado aproximadamente 300 modelos médicos a gran escala, y los servicios de diagnóstico por imagen a distancia a nivel de distrito habían gestionado más de 68 millones de casos, demostrando que la IA se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante para la atención sanitaria a nivel de base.

Pero a pesar de las prometedoras perspectivas, el desarrollo saludable y estandarizado de la IA médica aún enfrenta desafíos, como el acceso limitado a datos médicos de alta calidad y el riesgo de diagnósticos erróneos.

«Los modelos generales no son capaces de comprender el razonamiento clínico ni de adaptarse al diagnóstico personalizado», indicó Zhang Hongying, director del Departamento de Patología Oral del hospital.

Para superar esta brecha de datos,los médicos e investigadores han pedido una mayor colaboración entre la comunidad médica y la industria tecnológica para crear conjuntos de datos estandarizados y de alta calidad que abarquen las imágenes, la patología y las pruebas bioquímicas.

Siguiendo esta tendencia, el gigante tecnológico Alibaba presentó recientemente en su casa matriz, en Hangzhou, capital de la provincia oriental de Zhejiang, un asistente médico con IA.

La compañía también anunció una alianza exclusiva de contenido con el grupo BMJ, un proveedor líder de conocimiento médico.

Gracias a esta alianza, el modelo de IA de Alibaba ha obtenido licencias exclusivas para el contenido y los recursos multimedia publicados en las 70 revistas de BMJ durante la última década.

Su objetivo es abordar desafíos de datos antiguos, como la fragmentación de la literatura médica, las barreras lingüísticas y las limitaciones de los modelos generales de IA.

Los expertos también destacan la importancia de establecer estándares chinos en este campo.

«Estamos decididos y somos capaces de crear un estándar de IA médica que pertenezca a China, sirva a China y aporte la sabiduría y las soluciones chinas a la gobernanza global de la IA médica», dijo Xiao Ruiping, antigua decana de la Facultad de Tecnología del Futuro de la Universidad de Pekín.

Con información de – Xinhua