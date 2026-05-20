Diálogos sobre pasajes en Quito terminarían este viernes, 22 de mayo

Municipio y transportistas buscan un acuerdo técnico sobre la tarifa del transporte urbano en la capital

Las negociaciones entre el Municipio de Quito y los transportistas urbanos entrarían en su fase decisiva este viernes, 22 de mayo. Según confirmó el alcalde Pabel Muñoz, si las conversaciones avanzan de manera favorable, esta semana podría anunciarse un acuerdo relacionado con una posible revisión de la tarifa del pasaje en la capital.

Actualmente, el valor del pasaje en los buses urbanos convencionales se mantiene en $ 0,35, mientras el sector transportista insiste en la necesidad de un ajuste tarifario acompañado de mejoras en la calidad del servicio, seguridad y modernización del sistema.

Más de 3.000 buses operan en Quito

En Quito funcionan alrededor de 270 rutas de transporte urbano, operadas por cerca de 3.000 buses agrupados en más de 60 cooperativas y compañías.

La discusión sobre el incremento del pasaje tomó fuerza luego de la paralización parcial realizada el pasado 5 de mayo, cuando varias operadoras suspendieron temporalmente sus actividades entre las 06:00 y las 08:00 como medida de presión para exigir la revisión de la tarifa.

Cada día, en la capital se realizan aproximadamente dos millones de viajes en transporte público.

De esa cifra, cerca de 1,5 millones corresponden a los buses convencionales de color azul, mientras que más de 500.000 viajes se movilizan a través del sistema municipal integrado por el Trolebús, Ecovía y Metro de Quito.

Las mesas técnicas avanzan en seguridad y modernización

Tras la protesta de mayo, representantes del Municipio y del sector transportista instalaron mesas técnicas para analizar posibles soluciones.

La primera reunión se desarrolló el 13 de mayo, mientras que la segunda, realizada el lunes anterior, se enfocó en temas de seguridad y calidad del servicio para los usuarios.

Según el cabildo, ambas partes coincidieron en la necesidad de modernizar el sistema de transporte mediante la implementación del Sistema Integrado de Recaudo, mecanismo que ya funciona en el Metro de Quito, Trolebús y Ecovía.

Entre las propuestas analizadas también constan:

Herramientas digitales de información para usuarios.

Datos en tiempo real sobre horarios y tiempos de traslado.

Instalación de cámaras de seguridad.

Capacitación y acreditación para conductores.

Pabel Muñoz espera anunciar resultados esta semana

El alcalde Pabel Muñoz señaló que este viernes podría existir un anuncio oficial sobre el avance de las negociaciones.

“Si todo va bien, esperamos hacer un anuncio final esta semana”, expresó el burgomaestre, quien agregó que cualquier acuerdo estará basado en criterios técnicos y mejoras concretas en la calidad del servicio.

Además, este miércoles 20 de mayo se realizará una nueva mesa de diálogo en la que participarán representantes de la sociedad civil.

Colectivos ciudadanos participarán en el debate

El Municipio informó que alrededor de 20 organizaciones sociales, universitarias y colectivos ciudadanos intervendrán en la próxima reunión para expresar sus expectativas sobre el futuro del transporte público en Quito.

Muñoz indicó que el objetivo es incorporar diferentes voces al debate sobre movilidad, tarifas y calidad del servicio antes de tomar una decisión definitiva sobre el costo del pasaje.

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Con información de – El Universo